Гадаю так, якщо буде успішний контрнаступ на півдні то орки двинуть з півночі, доки не сунуться бо сцикотно прої..ть перевагу на сході,все буде залежати від переваг та прой.бів обох сторін Вимальовуються чітка картина - поступова утилізація рссв(рос.свино.собач. війська) або зміна режиму головної сс. І це таки надовго.
detroytred написав:Це стосовно сьогодення. Коли партнерство.
То по якому праву Україна може щось вимагати в США? Не розумію. Те що ми друзі не дає права вимагати у друга гроші.
Не друзі, а партнери. Партнери цивілізованого світу з демократичними цінностями. І в цьому світі найпотужніші західні держави взяли на себе зобов'язання їх захищати. Цінності. Правила. Саме на підставі оцих зобов'язань вони напряму ВТРУЧАЛИСЯ в процеси в інших країнах. Караючи мілошевичів і т.д., захищаючи демократії.
Зараз не втручаються напряму... Їх функцію виконує Україна. Тому вона має повне право саме вимагати повної підтримки. А не просити.
detroytred написав:І в цьому світі найпотужніші західні держави взяли на себе зобов'язання їх захищати. Цінності. Правила. Саме на підставі оцих зобов'язань вони напряму ВТРУЧАЛИСЯ в процеси в інших країнах. Караючи мілошевичів і т.д., захищаючи демократії.
У вас якісь дитячі представлення про світ взагалі і доброту західних держав зокрема.
Letusrock написав:це буде катастрофа, знову штурм границі біженцями, мільйонів 10 точно
Звідки їх стільки набереться? Хто з грошима - вже виїхали, мало хто з них повернувся. Хто сидить на ЗУ - не виїдуть, бо чоловіків не випускають, а якби їхні жінки з дітьми хотіли, то вже б раніше виїхали. За офіційними даними за весь час повернулися 1,6 млн. осіб. Чи виїдуть вони знову? Так, лише ті, хто влаштувався там і приїхав забрати речі. Багато таких? 25% працездатних знайшли роботу в Польщі, в інших країнах - хз, навряд чи більше. Скоріше за все, буде внутрішня міграція з одних областей до інших. Звісно, ще трохи народу виїде за кордон, але однозначно не більше тієї кількості, що вже виїхали за 3 місяці (Лібанова каже, що це 3,5 млн.). "За найскромнішими оцінками, які я вважаю найбільш точними, що спираються на дані Державної прикордонної служби — це десь 3,2 мільйона, можливо, 3,5 мільйона людей, які виїхали за межі України у зв'язку з війною." https://telegraf.com.ua/ukr/intervju/20 ... a-libanova Крім того, є інформація, що квитки на потяг Перемишль-Київ розібрані на 2 тижні наперед.
fler написав:25% працездатних знайшли роботу в Польщі, в інших країнах - хз, навряд чи більше.
Крім того, є інформація, що квитки на потяг Перемишль-Київ розібрані на 2 тижні наперед.
2 факта из трех - откровенная манипуляция данными. По первому пункту - Із 400 тисяч українських біженців працездатного віку, зареєстрованих у Польщі, 100 тисяч змогли знайти для себе роботу. А сколько людей не регистрировались?
На завтра есть 200 билетов на поезд, на послезавтра 350. Ажиотаж