Додано: Вів 31 тра, 2022 12:06

Letusrock написав: це буде катастрофа, знову штурм границі біженцями, мільйонів 10 точно це буде катастрофа, знову штурм границі біженцями, мільйонів 10 точно

працездатних

Звідки їх стільки набереться? Хто з грошима - вже виїхали, мало хто з них повернувся. Хто сидить на ЗУ - не виїдуть, бо чоловіків не випускають, а якби їхні жінки з дітьми хотіли, то вже б раніше виїхали.За офіційними даними за весь час повернулися 1,6 млн. осіб. Чи виїдуть вони знову? Так, лише ті, хто влаштувався там і приїхав забрати речі. Багато таких? 25%знайшли роботу в Польщі, в інших країнах - хз, навряд чи більше.Скоріше за все, буде внутрішня міграція з одних областей до інших. Звісно, ще трохи народу виїде за кордон, але однозначно не більше тієї кількості, що вже виїхали за 3 місяці (Лібанова каже, що це 3,5 млн.)."За найскромнішими оцінками, які я вважаю найбільш точними, що спираються на дані Державної прикордонної служби — це десь 3,2 мільйона, можливо, 3,5 мільйона людей, які виїхали за межі України у зв'язку з війною."Крім того, є інформація, що квитки на потяг Перемишль-Київ розібрані на 2 тижні наперед.