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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12001201120212031204>
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:13

  AlexMotel написав:
  vitaliian написав:
Что готовится на северных границах Украины

Гадаю так, якщо буде успішний контрнаступ на півдні то орки двинуть з півночі, доки не сунуться бо сцикотно прої..ть перевагу на сході,все буде залежати від переваг та прой.бів обох сторін
Вимальовуються чітка картина - поступова утилізація рссв(рос.свино.собач. війська) або зміна режиму головної сс. І це таки надовго.

Орки точно не змиряться з тим, що в Києві залишається "нацистська влада", яка тепер буде мусолити тему війни за їх думкою серед решти 35-40 млн населення, та "забороняти усе російське".
Тому повторний наступ як було на Чечню - питання часу. В такому разі, Київ скоріше за все буде зруйнований як Грозний та Маріупіль.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Незважаючи на ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких вже 4,8 млн, тобто близько 60% усієї кількості біженців

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukraji ... ganalitics
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:25

  Zebra написав:Орки точно не змиряться з тим, що в Києві залишається "нацистська влада", яка тепер буде мусолити тему війни за їх думкою серед решти 35-40 млн населення, та "забороняти усе російське".
Тому повторний наступ як було на Чечню - питання часу. В такому разі, Київ скоріше за все буде зруйнований як Грозний та Маріупіль.

Тоді навіщо було йти з-під Києва??? Нелогічно це.
Ні, не буде вже ніякого наступ на Київ в цій війні.
В пу просто немає сил на це.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:27

  alfredhaos написав:
  fler написав:25% працездатних знайшли роботу в Польщі, в інших країнах - хз, навряд чи більше.

Крім того, є інформація, що квитки на потяг Перемишль-Київ розібрані на 2 тижні наперед.

2 факта из трех - откровенная манипуляция данными.
По первому пункту - Із 400 тисяч українських біженців працездатного віку, зареєстрованих у Польщі, 100 тисяч змогли знайти для себе роботу.
А сколько людей не регистрировались? :wink:

На завтра есть 200 билетов на поезд, на послезавтра 350. Ажиотаж :mrgreen:


До чого цей ваш руськомовний висер?
Колега їхала автобусом пару днів тому, бо не змогла придбати квитки на потяг.
Звісно, я не претендую на повний та вичерпний розклад по ситуації з біженцями та квитками, але навіть мій приблизний огляд свідчить про те, що більш масового виїзду за кордон, ніж це було, вже не очікується. Можете обгрунтовано заперечити виділене? (Риторичне)
fler
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:31

  xaos_22 написав:Незважаючи на ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких вже 4,8 млн, тобто близько 60% усієї кількості біженців

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukraji ... ganalitics

Мантрил тот самый чел, что намедни предлагал выпускать мужиков за рубеж за 5000 долл.
Если бы назад вернулось 60% выехавших, европейские новости такое бы однозначно не пропустили. Это была бы тема номер один в перегруженной мигрантами Европе.
Это не говоря уже о том, что ООН больше миллиона рисует, как выехавших в рашку.
Если верить цифрам советника министра МВД, то получается, что из Европы вернулось более 80% выехавших. Но ведь это же бред.
Да, я понимаю, что стране нужны хорошие новости, но нельзя же доводить манипуляции с цифрами до абсурда.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:39

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:І в цьому світі найпотужніші західні держави взяли на себе зобов'язання їх захищати. Цінності. Правила.
Саме на підставі оцих зобов'язань вони напряму ВТРУЧАЛИСЯ в процеси в інших країнах.
Караючи мілошевичів і т.д., захищаючи демократії.

У вас якісь дитячі представлення про світ взагалі і доброту західних держав зокрема. :D :D :D

Це не доброта, а суть прогресу.

До речі, саме на запереченні існування оцих демократичних цінностей (прогресу) Заходу базується майже вся рашопропаганда.

Зрозумійте суть прогресу -- це поступки та зобов'язання саме сильних (могутніх, потужніших) слабкішим від них.
Не з причини доброти, а тому, що це дійсно вигідно, коли ресурси розвитку існуючого етапу вичерпалися.
Вигідно перед усім саме самим отим могутнім. А вигода для слабких йде лише таким собі попутнім наслідком.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Київ скоріше за все буде зруйнований як Грозний та Маріупіль.


коли ти даєшь такий прогноз (до уваги модераторів)

тобі треба теж дати прогноз-якщо ти таке мовишь у центрі Київа є вирогідність патрапити до шпіталю з травмою,


з роками дурню стає тільки гірше
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:44

Укрінформ розпитав секретаря Ради національної безпеки

"За два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не буде", - розповідає Олексій Данілов, чому влада не чекала нападу з боку сусідньої білорусі.

- Ми наближаємося до ста днів війни. Які основні висновки можна зробити за цей час?

- По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни. До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання російської федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми.

- Розмінування перешийка у Херсонській області. Для себе ви зрозуміли, як це відбулося і чому так вийшло?

- Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль. Але ми обов’язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... ZhPgAB-zBs
  prodigy написав:тобі треба теж дати прогноз-якщо ти таке мовишь у центрі Київа є вирогідність патрапити до шпіталю з травмою,
Зебра всемирно известный паникёр и всёпропальщик. За годы что я здесь на форуме, не помню от него ни одного благоприятного прогноза. Не обращайте внимания)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:51

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Орки точно не змиряться з тим, що в Києві залишається "нацистська влада", яка тепер буде мусолити тему війни за їх думкою серед решти 35-40 млн населення, та "забороняти усе російське".
Тому повторний наступ як було на Чечню - питання часу. В такому разі, Київ скоріше за все буде зруйнований як Грозний та Маріупіль.

Тоді навіщо було йти з-під Києва??? Нелогічно це.
Ні, не буде вже ніякого наступ на Київ в цій війні.
В пу просто немає сил на це.

Я ж не казав, що в цій війні. Я казав, що наступ на Київ - питання часу. Вони наклепають ще новітніх ракет, які взагалі не збиваються ППО ("Кінжал"), наклепають винищувачів 5-ого покоління, ще гелікоптерів, і знову підуть. У нас або шлях КНДР та Ірану - які в умовах санкцій та ізоляції розвивали ракетну програму, або будемо і далі займатися якоюсь хєрней. До ЕС і НАТО нас приймати не збираються - це вже і дурню зрозуміло. Озброєння, що стріляє далеко - теж ніхто не дасть.

Треба бути реалістами. Подивіться, що вони роблять там, де є спротив - міста руйнуються. Треба до цього готуватися, в тому числі кожному особисто.
Я вам вже кілька років казав, що буде ця війна і які саме території захопить Путін - мої повідомлення терли. Ну тріть далі.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:52

  antey1969 написав:Это не говоря уже о том, что ООН больше миллиона рисует, как выехавших в рашку.

С оккупированных территорий уже больше 2х миллионов вывезено.
  antey1969 написав:Если верить цифрам советника министра МВД, то получается, что из Европы вернулось более 80% выехавших. Но ведь это же бред.

Вывез семью, детей - и вернулся.(устроил там)
У меня десятки примеров наживо.
  antey1969 написав:
Да, я понимаю, что стране нужны хорошие новости, но нельзя же доводить манипуляции с цифрами до абсурда.

Арестович уже не справляется:
Видео Рубежного с БПЛА https://twitter.com/i/status/1531333936063909888
- А Вы, Буча, Буча,....
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