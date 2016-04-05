"За два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не буде", - розповідає Олексій Данілов, чому влада не чекала нападу з боку сусідньої білорусі.- Ми наближаємося до ста днів війни. Які основні висновки можна зробити за цей час?- По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни. До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання російської федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми.- Розмінування перешийка у Херсонській області. Для себе ви зрозуміли, як це відбулося і чому так вийшло?- Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль. Але ми обов’язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями.