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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1201120212031204>
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:56

  prodigy написав:
  Zebra написав:Київ скоріше за все буде зруйнований як Грозний та Маріупіль.


коли ти даєшь такий прогноз (до уваги модераторів)

тобі треба теж дати прогноз-якщо ти таке мовишь у центрі Київа є вирогідність патрапити до шпіталю з травмою,


з роками дурню стає тільки гірше

Так звичайно, краще вірити у світле майбутнє, жити з рожевими окулярами, сподіватися на дядю Сема, а коли 24 лютого вхерачили, то "а хто ж міг подумати", "прийміть нас срочно в НАТО та ЕС", "дайте зброї!!!", ми дороги строїли, а вони на нас напали - хто ж знав, хто міг уявити, що "ніколи знову".
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:57

  Zebra написав:Треба бути реалістами. Подивіться, що вони роблять там, де є спротив - міста руйнуються. Треба до цього готуватися, в тому числі кожному особисто.
Я вам вже кілька років казав, що буде ця війна і які саме території захопить Путін - мої повідомлення терли. Ну тріть далі.

Она уже, в горячей фазе с 2014го года.
- Остальное время предательств и продажности наших царедворцев.
Обдарованних и наколядовавших, удачно вывевших и Х.. положивших....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:57

  xaos_22 написав:Незважаючи на ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких вже 4,8 млн, тобто близько 60% усієї кількості біженців

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukraji ... ganalitics


этого андрусива что-то очень много стало - бред за бредов выдаёт.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:07

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:Треба бути реалістами. Подивіться, що вони роблять там, де є спротив - міста руйнуються. Треба до цього готуватися, в тому числі кожному особисто.
Я вам вже кілька років казав, що буде ця війна і які саме території захопить Путін - мої повідомлення терли. Ну тріть далі.

Она уже, в горячей фазе с 2014го года.
- Остальное время предательств и продажности наших царедворцев.
Обдарованних и наколядовавших, удачно вывевших и Х.. положивших....

Цікаво ще те, що за ці 8 років фактично нічого не змінилося, воюємо залишками совкової зброї, тією, що наклянчили у країн заходу і тієї, яку виробили для арабських країн, але не встигли відгрузити ("Стугни"), ракет "Нептун" вистачило на один залп з, скоріше за все, випробувальної пускової установки і більше немає - дайте "гарпунів".
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:09

Zebra по ракетах "Нептун" ви неправі. Пусків було набагато більше - а от з влучаннями були певні проблеми.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:10

  GALeon написав:https://t.me/c/1379461702/32220
https://t.me/truexanewsua/49004

Здесь смешного мало - просто больные люди после "восточного геббельса".
Их необходимо ограничивать в дееспособности если нет желания лечить.
Ибо совершенно необдуманно происходят такие случаи: https://censor.net/ru/photo_news/334497 ... donetskaya
Ведь они, кроме того отравляют жизнь и окружающих, или по "настоянию", за их же счёт давать возможность выехать в рифляндию - Саха ждёт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:10

  Zebra написав:Так звичайно, краще вірити у світле майбутнє, жити з рожевими окулярами, сподіватися на дядю Сема, а коли 24 лютого вхерачили, то "а хто ж міг подумати", "прийміть нас срочно в НАТО та ЕС", "дайте зброї!!!", ми дороги строїли, а вони на нас напали - хто ж знав, хто міг уявити, що "ніколи знову".
могу ошибаться но это ж вы кажется говорили "были бы у нас ракеты типа калибр орки бы не напали"?
  Zebra написав:Тому повторний наступ як було на Чечню - питання часу.
может если будет достаточно вооружения, 2й раз на Киев не пойдут?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 тра, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:11

  antey1969 написав:
  xaos_22 написав:Незважаючи на ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких вже 4,8 млн, тобто близько 60% усієї кількості біженців

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukraji ... ganalitics

Мантрил тот самый чел, что намедни предлагал выпускать мужиков за рубеж за 5000 долл.
Если бы назад вернулось 60% выехавших, европейские новости такое бы однозначно не пропустили. Это была бы тема номер один в перегруженной мигрантами Европе.
Это не говоря уже о том, что ООН больше миллиона рисует, как выехавших в рашку.
Если верить цифрам советника министра МВД, то получается, что из Европы вернулось более 80% выехавших. Но ведь это же бред.
Да, я понимаю, что стране нужны хорошие новости, но нельзя же доводить манипуляции с цифрами до абсурда.


Можливо представник МВС завищує.
Проте за даними Агенції ООН 25.05 (https://data.unhcr.org/en/documents/details/93039):
6,642,659 Refugee movements from Ukraine
2,120,500 Population movements to Ukraine

Тобто приблизно третина, що також не мало враховуючи, що війна ще триває
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:16

  Zebra написав:Цікаво ще те, що за ці 8 років фактично нічого не змінилося, воюємо залишками совкової зброї, тією, що наклянчили у країн заходу і тієї, яку виробили для арабських країн, але не встигли відгрузити ("Стугни"), ракет "Нептун" вистачило на один залп з, скоріше за все, випробувальної пускової установки і більше немає - дайте "гарпунів".

Ну почему же?
Вырезано и утилизировано сотни живых оборонных предприятий.
Уничтожены артсклады, не создано новой "ДЗРХИ"
Появились "новые обдарованные" только за казённый кошт.
Уже нет в живых, тех кто "стоял до последнего" и для кого играл "янелох"...
.........................................................
Ну сейчас уже неоднократно выкладывали перечень - страниц не хватит.
Картинка лучше слов всё объясняет: https://uploads.disquscdn.com/images/84 ... 05b95e.jpg
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 31 тра, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:17

Болгарія зупинила державну програму розміщення українських біженців
Зупинці програми передував скандал з відмовою деяких українців покидати чорноморські готелі

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков у свою чергу заявив, що болгарія не може більше надавати українським біженцям розкішні умови проживання.

«Болгарська держава не може нескінченно підтримувати такий розкішний відпочинок в Болгарії. Таким чином ми входимо в реальність, яка більше схожа на ту, яка очікується для біженців», – сказав Петков
https://zaxid.net/bolgariya_zupinila_de ... v_n1543692
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