Zebra написав:Київ скоріше за все буде зруйнований як Грозний та Маріупіль.
коли ти даєшь такий прогноз (до уваги модераторів)
тобі треба теж дати прогноз-якщо ти таке мовишь у центрі Київа є вирогідність патрапити до шпіталю з травмою,
з роками дурню стає тільки гірше
Так звичайно, краще вірити у світле майбутнє, жити з рожевими окулярами, сподіватися на дядю Сема, а коли 24 лютого вхерачили, то "а хто ж міг подумати", "прийміть нас срочно в НАТО та ЕС", "дайте зброї!!!", ми дороги строїли, а вони на нас напали - хто ж знав, хто міг уявити, що "ніколи знову".
Zebra написав:Треба бути реалістами. Подивіться, що вони роблять там, де є спротив - міста руйнуються. Треба до цього готуватися, в тому числі кожному особисто. Я вам вже кілька років казав, що буде ця війна і які саме території захопить Путін - мої повідомлення терли. Ну тріть далі.
Она уже, в горячей фазе с 2014го года. - Остальное время предательств и продажности наших царедворцев. Обдарованних и наколядовавших, удачно вывевших и Х.. положивших....
Zebra написав:Треба бути реалістами. Подивіться, що вони роблять там, де є спротив - міста руйнуються. Треба до цього готуватися, в тому числі кожному особисто. Я вам вже кілька років казав, що буде ця війна і які саме території захопить Путін - мої повідомлення терли. Ну тріть далі.
Она уже, в горячей фазе с 2014го года. - Остальное время предательств и продажности наших царедворцев. Обдарованних и наколядовавших, удачно вывевших и Х.. положивших....
Цікаво ще те, що за ці 8 років фактично нічого не змінилося, воюємо залишками совкової зброї, тією, що наклянчили у країн заходу і тієї, яку виробили для арабських країн, але не встигли відгрузити ("Стугни"), ракет "Нептун" вистачило на один залп з, скоріше за все, випробувальної пускової установки і більше немає - дайте "гарпунів".
Здесь смешного мало - просто больные люди после "восточного геббельса". Их необходимо ограничивать в дееспособности если нет желания лечить. Ибо совершенно необдуманно происходят такие случаи: https://censor.net/ru/photo_news/334497 ... donetskaya Ведь они, кроме того отравляют жизнь и окружающих, или по "настоянию", за их же счёт давать возможность выехать в рифляндию - Саха ждёт.
Zebra написав:Так звичайно, краще вірити у світле майбутнє, жити з рожевими окулярами, сподіватися на дядю Сема, а коли 24 лютого вхерачили, то "а хто ж міг подумати", "прийміть нас срочно в НАТО та ЕС", "дайте зброї!!!", ми дороги строїли, а вони на нас напали - хто ж знав, хто міг уявити, що "ніколи знову".
могу ошибаться но это ж вы кажется говорили "были бы у нас ракеты типа калибр орки бы не напали"?
Zebra написав:Тому повторний наступ як було на Чечню - питання часу.
может если будет достаточно вооружения, 2й раз на Киев не пойдут?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 тра, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Мантрил тот самый чел, что намедни предлагал выпускать мужиков за рубеж за 5000 долл. Если бы назад вернулось 60% выехавших, европейские новости такое бы однозначно не пропустили. Это была бы тема номер один в перегруженной мигрантами Европе. Это не говоря уже о том, что ООН больше миллиона рисует, как выехавших в рашку. Если верить цифрам советника министра МВД, то получается, что из Европы вернулось более 80% выехавших. Но ведь это же бред. Да, я понимаю, что стране нужны хорошие новости, но нельзя же доводить манипуляции с цифрами до абсурда.
Zebra написав:Цікаво ще те, що за ці 8 років фактично нічого не змінилося, воюємо залишками совкової зброї, тією, що наклянчили у країн заходу і тієї, яку виробили для арабських країн, але не встигли відгрузити ("Стугни"), ракет "Нептун" вистачило на один залп з, скоріше за все, випробувальної пускової установки і більше немає - дайте "гарпунів".
Ну почему же? Вырезано и утилизировано сотни живых оборонных предприятий. Уничтожены артсклады, не создано новой "ДЗРХИ" Появились "новые обдарованные" только за казённый кошт. Уже нет в живых, тех кто "стоял до последнего" и для кого играл "янелох"... ......................................................... Ну сейчас уже неоднократно выкладывали перечень - страниц не хватит. Картинка лучше слов всё объясняет: https://uploads.disquscdn.com/images/84 ... 05b95e.jpg
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 31 тра, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.