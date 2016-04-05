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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1201120212031204
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:20

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Так звичайно, краще вірити у світле майбутнє, жити з рожевими окулярами, сподіватися на дядю Сема, а коли 24 лютого вхерачили, то "а хто ж міг подумати", "прийміть нас срочно в НАТО та ЕС", "дайте зброї!!!", ми дороги строїли, а вони на нас напали - хто ж знав, хто міг уявити, що "ніколи знову".
могу ошибаться но это ж вы кажется говорили "были бы у нас ракеты типа калибр орки бы не напали"?
  Zebra написав:Тому повторний наступ як було на Чечню - питання часу.
может если будет достаточно вооружения, 2й раз на Киев не пойдут?

у нас не будет вооружения, все что дадут - утилизируется в этой войне или должно будет возвращено обратно по ленд-лизу
нового вооружения мы сами не будем делать - ни САУ, как Польша, Чехия и Словакия, ни танков, ни ракет, ни бронетранспортеров - забор и траншеи очередные на границе через тендер распилят, а украинцам потом в случае чего калашей (если останутся) - подвезут и на площали высыпят - скажут - отсреливайтесь, на нас внезапно напали

такие мы украинцы - не можем даже патронный завод построить
Zebra
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