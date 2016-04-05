vitaliian написав:могу ошибаться но это ж вы кажется говорили "были бы у нас ракеты типа калибр орки бы не напали"?Zebra написав:Так звичайно, краще вірити у світле майбутнє, жити з рожевими окулярами, сподіватися на дядю Сема, а коли 24 лютого вхерачили, то "а хто ж міг подумати", "прийміть нас срочно в НАТО та ЕС", "дайте зброї!!!", ми дороги строїли, а вони на нас напали - хто ж знав, хто міг уявити, що "ніколи знову".может если будет достаточно вооружения, 2й раз на Киев не пойдут?
у нас не будет вооружения, все что дадут - утилизируется в этой войне или должно будет возвращено обратно по ленд-лизу
нового вооружения мы сами не будем делать - ни САУ, как Польша, Чехия и Словакия, ни танков, ни ракет, ни бронетранспортеров - забор и траншеи очередные на границе через тендер распилят, а украинцам потом в случае чего калашей (если останутся) - подвезут и на площали высыпят - скажут - отсреливайтесь, на нас внезапно напали
такие мы украинцы - не можем даже патронный завод построить