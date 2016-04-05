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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1201120212031204
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:54

  Zebra написав:такие мы украинцы - не можем даже патронный завод построить


Здався вам той патронний завод. Доставити патрони - проблем немає.
От ракет нормальних нам ніхто не дасть, схоже навіть по ленд-лізу - поки що тільки розмови, а час іде, втрати ростуть, ворог просувається.
Їх ми зобов’язані були самі виготовити в достатній кількості, хоча б тих, на які виробничі лінії були вже готові. Та чиясь (цікаво, хто ж у цьому винен?) злочинна недбалість не дала цього зробити і за це вже заплачено тисячі життів, зруйновано і втрачено величезні території.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:03

  Schmit написав:
  Zebra написав:такие мы украинцы - не можем даже патронный завод построить


Здався вам той патронний завод. Доставити патрони - проблем немає.

Патронний завод - це не тільки патрони, я й снаряди і міни. На Донбасі військові кажуть, що в дефіциті і те і інше. Залишилось тільки з калашей відстрілюватись.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:16

  Zebra написав:
  Schmit написав:
  Zebra написав:такие мы украинцы - не можем даже патронный завод построить


Здався вам той патронний завод. Доставити патрони - проблем немає.

Патронний завод - це не тільки патрони, я й снаряди і міни. На Донбасі військові кажуть, що в дефіциті і те і інше. Залишилось тільки з калашей відстрілюватись.

На це також виробничі лінії були готові і простоювали.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:40

  Schmit написав:
  Zebra написав:Патронний завод - це не тільки патрони, я й снаряди і міни. На Донбасі військові кажуть, що в дефіциті і те і інше. Залишилось тільки з калашей відстрілюватись.

На це також виробничі лінії були готові і простоювали.


не буду сегодня ругаться на "зраду, зрадную".

Спрошу лишь - А вы понимаете, что патроны, снаряды и мины эт оне просто "линию запустить"...
Вы понимаете, что каждая мина, снаряд и даже простой патрон состоят из множества компонент ?
Взрывчатое вещество для мин, твердое топливо для ракет, специальные стали\сплавы для корпусов ракет, мин и даже патронов...

Если у вас нет производства этих компонент, а они, в свою очеред, тоже делаются из каких-то химических веществ..., которые также нужно добывать\очищать\обогощать\выплавлять и т.д.
Так вот если у вас нет полного производственного цикла для каждого компонента... то зрада, наверное, будет не полной...

А системы наведения? а пусковые установки? А шасси, для мобильных систем запуска... и т.д.

Более того, для того, что бы все эти технологические цепочки построить нужны банальные спрос и экономически обоснованная стоимость..., которая позволит покрыть затраты на все эти технологические цепочки...

Даже для примитивных патронов, если построить все технологические цепочки нужно обеспечить достаточный спрос на них...
При цене 6-12 грн за патрон, как вы думаете, сколько в месяц должно "выстреливаться" на стрельбищах таких паторонов, что бы окупить стоимость "патронного заводика"...

а у нас, как известно, оружейное лобби не сильно развито было. До войны.
А про спрос на ракеты и мыни спрос и подавно ниже плинтуса был...

Вот пока кто-то (извне) платил за разработку "эксперементальных видов вооружения" мы и делали что-то...
Но точно не в промышленных масштабах (так как покупателя не было).

И таки да, шпионов\вредителей ведь тоже никто не отменял внутри страны...

Потому, да, зрада конечно же присутствует. Обязательно.

Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.

ИМХО, конечно.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:41

  Schmit написав:На це також виробничі лінії були готові і простоювали.

Почему?
https://uploads.disquscdn.com/images/84 ... 05b95e.jpg
А если публично обнародовать их происхождение, то.....
Каждый украинец будет готов стать под знамёна https://rua.gr/images/10/p/13/0_15556f_7a050c2b_XL.jpg
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:45

  Amat написав:не буду сегодня ругаться на "зраду, зрадную".

Спрошу лишь - А вы понимаете, что патроны, снаряды и мины эт оне просто "линию запустить"...
Вы понимаете, что каждая мина, снаряд и даже простой патрон состоят из множества компонент ?
Взрывчатое вещество для мин, твердое топливо для ракет, специальные стали\сплавы для корпусов ракет, мин и даже патронов...

Если у вас нет производства этих компонент, а они, в свою очеред, тоже делаются из каких-то химических веществ..., которые также нужно добывать\очищать\обогощать\выплавлять и т.д.
Так вот если у вас нет полного производственного цикла для каждого компонента... то зрада, наверное, будет не полной...

А системы наведения? а пусковые установки? А шасси, для мобильных систем запуска... и т.д.

Более того, для того, что бы все эти технологические цепочки построить нужны банальные спрос и экономически обоснованная стоимость..., которая позволит покрыть затраты на все эти технологические цепочки...

Даже для примитивных патронов, если построить все технологические цепочки нужно обеспечить достаточный спрос на них...
При цене 6-12 грн за патрон, как вы думаете, сколько в месяц должно "выстреливаться" на стрельбищах таких паторонов, что бы окупить стоимость "патронного заводика"...

а у нас, как известно, оружейное лобби не сильно развито было. До войны.
А про спрос на ракеты и мыни спрос и подавно ниже плинтуса был...

Вот пока кто-то (извне) платил за разработку "эксперементальных видов вооружения" мы и делали что-то...
Но точно не в промышленных масштабах (так как покупателя не было).

И таки да, шпионов\вредителей ведь тоже никто не отменял внутри страны...

Потому, да, зрада конечно же присутствует. Обязательно.

Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.

ИМХО, конечно.

Некогда искать, но здесь нужна фотка Обамы в Донецке, для ответа ВАМ.
Вплоть до каждого производственного процесса было расписано, ищите сами на ветке: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
ХБК, Точмаш, ...- ДЗРХИ.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 1201120212031204
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