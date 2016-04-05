Додано: Вів 31 тра, 2022 14:40

Schmit написав: Zebra написав: Патронний завод - це не тільки патрони, я й снаряди і міни. На Донбасі військові кажуть, що в дефіциті і те і інше. Залишилось тільки з калашей відстрілюватись. Патронний завод - це не тільки патрони, я й снаряди і міни. На Донбасі військові кажуть, що в дефіциті і те і інше. Залишилось тільки з калашей відстрілюватись.

На це також виробничі лінії були готові і простоювали. На це також виробничі лінії були готові і простоювали.

не буду сегодня ругаться на "зраду, зрадную".Спрошу лишь - А вы понимаете, что патроны, снаряды и мины эт оне просто "линию запустить"...Вы понимаете, что каждая мина, снаряд и даже простой патрон состоят из множества компонент ?Взрывчатое вещество для мин, твердое топливо для ракет, специальные стали\сплавы для корпусов ракет, мин и даже патронов...Если у вас нет производства этих компонент, а они, в свою очеред, тоже делаются из каких-то химических веществ..., которые также нужно добывать\очищать\обогощать\выплавлять и т.д.Так вот если у вас нет полного производственного цикла для каждого компонента... то зрада, наверное, будет не полной...А системы наведения? а пусковые установки? А шасси, для мобильных систем запуска... и т.д.Более того, для того, что бы все эти технологические цепочки построить нужны банальные спрос и экономически обоснованная стоимость..., которая позволит покрыть затраты на все эти технологические цепочки...Даже для примитивных патронов, если построить все технологические цепочки нужно обеспечить достаточный спрос на них...При цене 6-12 грн за патрон, как вы думаете, сколько в месяц должно "выстреливаться" на стрельбищах таких паторонов, что бы окупить стоимость "патронного заводика"...а у нас, как известно, оружейное лобби не сильно развито было. До войны.А про спрос на ракеты и мыни спрос и подавно ниже плинтуса был...Вот пока кто-то (извне) платил за разработку "эксперементальных видов вооружения" мы и делали что-то...Но точно не в промышленных масштабах (так как покупателя не было).И таки да, шпионов\вредителей ведь тоже никто не отменял внутри страны...Потому, да, зрада конечно же присутствует. Обязательно.Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.ИМХО, конечно.