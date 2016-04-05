Zebra написав:такие мы украинцы - не можем даже патронный завод построить
Здався вам той патронний завод. Доставити патрони - проблем немає. От ракет нормальних нам ніхто не дасть, схоже навіть по ленд-лізу - поки що тільки розмови, а час іде, втрати ростуть, ворог просувається. Їх ми зобов’язані були самі виготовити в достатній кількості, хоча б тих, на які виробничі лінії були вже готові. Та чиясь (цікаво, хто ж у цьому винен?) злочинна недбалість не дала цього зробити і за це вже заплачено тисячі життів, зруйновано і втрачено величезні території.
Zebra написав:Патронний завод - це не тільки патрони, я й снаряди і міни. На Донбасі військові кажуть, що в дефіциті і те і інше. Залишилось тільки з калашей відстрілюватись.
На це також виробничі лінії були готові і простоювали.
не буду сегодня ругаться на "зраду, зрадную".
Спрошу лишь - А вы понимаете, что патроны, снаряды и мины эт оне просто "линию запустить"... Вы понимаете, что каждая мина, снаряд и даже простой патрон состоят из множества компонент ? Взрывчатое вещество для мин, твердое топливо для ракет, специальные стали\сплавы для корпусов ракет, мин и даже патронов...
Если у вас нет производства этих компонент, а они, в свою очеред, тоже делаются из каких-то химических веществ..., которые также нужно добывать\очищать\обогощать\выплавлять и т.д. Так вот если у вас нет полного производственного цикла для каждого компонента... то зрада, наверное, будет не полной...
А системы наведения? а пусковые установки? А шасси, для мобильных систем запуска... и т.д.
Более того, для того, что бы все эти технологические цепочки построить нужны банальные спрос и экономически обоснованная стоимость..., которая позволит покрыть затраты на все эти технологические цепочки...
Даже для примитивных патронов, если построить все технологические цепочки нужно обеспечить достаточный спрос на них... При цене 6-12 грн за патрон, как вы думаете, сколько в месяц должно "выстреливаться" на стрельбищах таких паторонов, что бы окупить стоимость "патронного заводика"...
а у нас, как известно, оружейное лобби не сильно развито было. До войны. А про спрос на ракеты и мыни спрос и подавно ниже плинтуса был...
Вот пока кто-то (извне) платил за разработку "эксперементальных видов вооружения" мы и делали что-то... Но точно не в промышленных масштабах (так как покупателя не было).
И таки да, шпионов\вредителей ведь тоже никто не отменял внутри страны...
Потому, да, зрада конечно же присутствует. Обязательно.
Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.
Amat написав:не буду сегодня ругаться на "зраду, зрадную".
Спрошу лишь - А вы понимаете, что патроны, снаряды и мины эт оне просто "линию запустить"... Вы понимаете, что каждая мина, снаряд и даже простой патрон состоят из множества компонент ? Взрывчатое вещество для мин, твердое топливо для ракет, специальные стали\сплавы для корпусов ракет, мин и даже патронов...
Если у вас нет производства этих компонент, а они, в свою очеред, тоже делаются из каких-то химических веществ..., которые также нужно добывать\очищать\обогощать\выплавлять и т.д. Так вот если у вас нет полного производственного цикла для каждого компонента... то зрада, наверное, будет не полной...
А системы наведения? а пусковые установки? А шасси, для мобильных систем запуска... и т.д.
Более того, для того, что бы все эти технологические цепочки построить нужны банальные спрос и экономически обоснованная стоимость..., которая позволит покрыть затраты на все эти технологические цепочки...
Даже для примитивных патронов, если построить все технологические цепочки нужно обеспечить достаточный спрос на них... При цене 6-12 грн за патрон, как вы думаете, сколько в месяц должно "выстреливаться" на стрельбищах таких паторонов, что бы окупить стоимость "патронного заводика"...
а у нас, как известно, оружейное лобби не сильно развито было. До войны. А про спрос на ракеты и мыни спрос и подавно ниже плинтуса был...
Вот пока кто-то (извне) платил за разработку "эксперементальных видов вооружения" мы и делали что-то... Но точно не в промышленных масштабах (так как покупателя не было).
И таки да, шпионов\вредителей ведь тоже никто не отменял внутри страны...
Потому, да, зрада конечно же присутствует. Обязательно.
Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.
detroytred написав:І в цьому світі найпотужніші західні держави взяли на себе зобов'язання їх захищати. Цінності. Правила. Саме на підставі оцих зобов'язань вони напряму ВТРУЧАЛИСЯ в процеси в інших країнах. Караючи мілошевичів і т.д., захищаючи демократії.
У вас якісь дитячі представлення про світ взагалі і доброту західних держав зокрема.
Це не доброта, а суть прогресу.
До речі, саме на запереченні існування оцих демократичних цінностей (прогресу) Заходу базується майже вся рашопропаганда.
Зрозумійте суть прогресу -- це поступки та зобов'язання саме сильних (могутніх, потужніших) слабкішим від них. Не з причини доброти, а тому, що це дійсно вигідно, коли ресурси розвитку існуючого етапу вичерпалися. Вигідно перед усім саме самим отим могутнім. А вигода для слабких йде лише таким собі попутнім наслідком.
Тобто: 1.Ви собі придумали для себе "суть прогресу". 2.США з якоїсь невідомої причини мають слідувати "вашому прогресу". 3.Висновок від п.1 і п.2: США Україні винні і Україна може щось вимагати у США. Круто!
Amat написав:Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.
ИМХО, конечно.
Рашка даже в условиях санкций начинку западного производства (много французской оптики) доставала. Нам был доступен любой компонент по сути. Патроны, мины, снаряды не обязательно должны отстреливаться. Их нужно было накапливать. Рашка накапливала, еще и советское хранила, в таких масштабах, что грузовиков не хватает все это к линии фронта подвозить.
Если запад остановит поставки оружия и боеприпасов, чтоб вынудить нас подписать условия капитуляции - по сути ничего не останется делать, потому что стрелять будет нечем.
Amat написав:Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.
ИМХО, конечно.
Рашка даже в условиях санкций начинку западного производства (много французской оптики) доставала. Нам был доступен любой компонент по сути. Патроны, мины, снаряды не обязательно должны отстреливаться. Их нужно было накапливать. Рашка накапливала, еще и советское хранила, в таких масштабах, что грузовиков не хватает все это к линии фронта подвозить.
Если запад остановит поставки оружия и боеприпасов, чтоб вынудить нас подписать условия капитуляции - по сути ничего не останется делать, потому что стрелять будет нечем.
Со второй частью я полностью согласен.
Я всего лишь обратил внимание, что "зрада" может быть не всегда по политическим причинам. Еще есть экономика и технологические процессы.
З.Ы. На всякий случай, я никоим образом не защищаю "Зе команду" или кого-либо еще... Я лишь за информационную гигиену... Так как бездумный, бездоказательный разгон "зрады" плохо влияет на "неокрепшие умы".
Потому и прошу всегда приводить хоть какую-то аргументацию в пользу той или иной позиции...