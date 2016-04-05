detroytred написав:І в цьому світі найпотужніші західні держави взяли на себе зобов'язання їх захищати. Цінності. Правила. Саме на підставі оцих зобов'язань вони напряму ВТРУЧАЛИСЯ в процеси в інших країнах. Караючи мілошевичів і т.д., захищаючи демократії.
У вас якісь дитячі представлення про світ взагалі і доброту західних держав зокрема.
Це не доброта, а суть прогресу.
До речі, саме на запереченні існування оцих демократичних цінностей (прогресу) Заходу базується майже вся рашопропаганда.
Зрозумійте суть прогресу -- це поступки та зобов'язання саме сильних (могутніх, потужніших) слабкішим від них. Не з причини доброти, а тому, що це дійсно вигідно, коли ресурси розвитку існуючого етапу вичерпалися. Вигідно перед усім саме самим отим могутнім. А вигода для слабких йде лише таким собі попутнім наслідком.
Тобто: 1.Ви собі придумали для себе "суть прогресу". 2.США з якоїсь невідомої причини мають слідувати "вашому прогресу". 3.Висновок від п.1 і п.2: США Україні винні і Україна може щось вимагати у США. Круто!
Amat написав:Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.
ИМХО, конечно.
Рашка даже в условиях санкций начинку западного производства (много французской оптики) доставала. Нам был доступен любой компонент по сути. Патроны, мины, снаряды не обязательно должны отстреливаться. Их нужно было накапливать. Рашка накапливала, еще и советское хранила, в таких масштабах, что грузовиков не хватает все это к линии фронта подвозить.
Если запад остановит поставки оружия и боеприпасов, чтоб вынудить нас подписать условия капитуляции - по сути ничего не останется делать, потому что стрелять будет нечем.
Amat написав:Но ключевая причина все же не в ней, а в наличии всех необходимых компонент и платежеспособного спроса.
ИМХО, конечно.
Рашка даже в условиях санкций начинку западного производства (много французской оптики) доставала. Нам был доступен любой компонент по сути. Патроны, мины, снаряды не обязательно должны отстреливаться. Их нужно было накапливать. Рашка накапливала, еще и советское хранила, в таких масштабах, что грузовиков не хватает все это к линии фронта подвозить.
Если запад остановит поставки оружия и боеприпасов, чтоб вынудить нас подписать условия капитуляции - по сути ничего не останется делать, потому что стрелять будет нечем.
Со второй частью я полностью согласен.
Я всего лишь обратил внимание, что "зрада" может быть не всегда по политическим причинам. Еще есть экономика и технологические процессы.
З.Ы. На всякий случай, я никоим образом не защищаю "Зе команду" или кого-либо еще... Я лишь за информационную гигиену... Так как бездумный, бездоказательный разгон "зрады" плохо влияет на "неокрепшие умы".
Потому и прошу всегда приводить хоть какую-то аргументацию в пользу той или иной позиции...
Москва. 31 мая. - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.
"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - заявил Патрушев во вторник на совещании по нацбезопасности в Приволжье.
"Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента (Анджея - ИФ) Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.
Москва. 31 мая. - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.
"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - заявил Патрушев во вторник на совещании по нацбезопасности в Приволжье.
"Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента (Анджея - ИФ) Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.
https://www.interfax.ru/world/843864
Старая песня. А еще реституция и пр. бред. Они давно это разгоняют.
У Києві: контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки «Укроборонпрому» викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь рф. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Посадовець неодноразово звертався до президента рф з проханням надати йому російське громадянство. Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.
andrijk777 написав:Тобто: 1.Ви собі придумали для себе "суть прогресу". 2.США з якоїсь невідомої причини мають слідувати "вашому прогресу". 3.Висновок від п.1 і п.2: США Україні винні і Україна може щось вимагати у США. Круто!
Ні. Я нічого не вигадував. Це сам Захід (США, Європа та Ко) визнали себе цивілізованим світом, носіями демократичних цінностей та тощо. Для того, щоб бути такими, треба відповідати вимогам!!!! Тобто самі добровільно взяли на себе отакі вимоги. І саме на цій підставі виступають суддями над порушниками, визначають когось світовим злом, терористами, злодіями і т.д. Не тому, що просто схотіли й покарали мілошевичей, а тому що повинні були... Саме так вони обгрунтовували своє втручання...
Саме тому вони повинні були й зараз. Але ж Україна навіть не вимагає від них воювати напряму з порушником, а лише -- більше допогти. Більше допомоги. Саме про це мова. Про право вимагати допомогу. Раз вже самі вони відсторонилися від обов'язку, який покладається на них при визнанні себе стовпами та захисниками демократії та тощо.
Москва. 31 мая. - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.
"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - заявил Патрушев во вторник на совещании по нацбезопасности в Приволжье.
"Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента (Анджея - ИФ) Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.
https://www.interfax.ru/world/843864
А еще к нам прилетала куча западных политиков Бучу смотреть. Прямо сейчас идет битва между Урсулой ФДЛ и Джонсоном за Северную Украину. Хотели и немцы кусок оттяпать, но их землемера не пустили. Вот они и затаили обидку.