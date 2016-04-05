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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12031204120512061207>
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 17:51

  antey1969 написав:А еще к нам прилетала куча западных политиков Бучу смотреть.
на чём прилетала? было бы неплохо чтобы Канада аннексировала Ирпень. (шутка, не баньте) :lol:
На территории Беларуси зафиксировано снятие с баз хранения танков и боевых машин пехоты. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Не исключено, что технику впоследствии могут передать в распоряжение российской армии для восполнения потерь, которые она понесла в войне против Украины.
https://zn.ua/UKRAINE/v-belarusi-snjali ... b-vsu.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:07

  Ukrainian написав:BBC зараз
Україна втратила контроль над половиною ключового міста Севородонецьк та майже 100% луганської області в той час як Європа розділилась на газовому ембарго з рашки.

Які шанси у України повернути втрачені території до кінця року? Без серйозного наступального озброєння мінімальні. Краматорськ та Авдіївка наступні? Поки США мнуть яйця та гадають на ромашці давати чи не давати.

Справа не у повернути або втратити території, а у втраті життів людей.
"Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму. "
https://t.me/CinCAFU/119
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:09

  Ukrainian написав:BBC зараз
Україна втратила контроль над половиною ключового міста Севородонецьк та майже 100% луганської області в той час як Європа розділилась на газовому ембарго з рашки.

Які шанси у України повернути втрачені території до кінця року? Без серйозного наступального озброєння мінімальні. Краматорськ та Авдіївка наступні? Поки США мнуть яйця та гадають на ромашці давати чи не давати.

З цього слідує, що "Захід" не дуже зацікавлений, щоб Україна повертала втрачені території. Схоже цілісність України тепер залежить від "запад нам поможет". Можна ж було цього уникнути.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 31 тра, 2022 18:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:12

  vitaliian написав:
На территории Беларуси зафиксировано снятие с баз хранения танков и боевых машин пехоты. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Не исключено, что технику впоследствии могут передать в распоряжение российской армии для восполнения потерь, которые она понесла в войне против Украины.
https://zn.ua/UKRAINE/v-belarusi-snjali ... b-vsu.html

С Сирии, Ливии, Армении,... - технику уже пригнали и воюет она не под Рфскими знамёнами, а под ЧВК.
В Белоруссии много техники и довольно новой - если в ход пошли уже 62ки, то на хранении только в Борисове было около тысячи танков Т-72.(Седьмая танковая армия, если не ошибаюсь)
Правда их состояние под вопросом, но там есть(в Борисове) танковый завод, где ремонтировали БМП 1-2 и Объект 172.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:20

Re: Не тільки Чонгар

6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. 

Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.

Відповідаючи на запитання щодо стягнення компенсацій із РФ на користь України через завдану матеріальну шкоду через повномасштабне російське вторгнення, вона зауважила, що Україна раніше вже відмовилася від стягнення майнових компенсацій із РФ за раніше анексований Крим.
https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumil ... ym-zerkal/
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:21

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:BBC зараз
Україна втратила контроль над половиною ключового міста Севородонецьк та майже 100% луганської області в той час як Європа розділилась на газовому ембарго з рашки.

Які шанси у України повернути втрачені території до кінця року? Без серйозного наступального озброєння мінімальні. Краматорськ та Авдіївка наступні? Поки США мнуть яйця та гадають на ромашці давати чи не давати.

З цього слідує, що "Захід" не дуже зацікавлений, щоб Україна повертала втрачені території. Схоже цілісність України тепер залежить від "запад нам поможет". Можна ж було цього уникнути.

Можна було, зберігши статус ядерної країни, але США та Росія були проти. Мабуть щось знали.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:22

  Schmit написав:З цього слідує, що "Захід" не дуже зацікавлений, щоб Україна повертала втрачені території. Схоже цілісність України тепер залежить від "запад нам поможет". Можна ж було цього уникнути.

Не можна було ніяк. Україна все-таки набагато слабша ніж РФ в усіх аспектах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:25

  lapay написав:6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. 

Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.

Відповідаючи на запитання щодо стягнення компенсацій із РФ на користь України через завдану матеріальну шкоду через повномасштабне російське вторгнення, вона зауважила, що Україна раніше вже відмовилася від стягнення майнових компенсацій із РФ за раніше анексований Крим.
https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumil ... ym-zerkal/

Фігня це. Якщо за Крим 135 лярдів, то за теперішню війну можна трильйони доларів стягувати. Проблемка тільки в тому як їх стягнути з РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:28

Украина с помощью США избавилась от ракет «Скад»
Арсенал «Скадов» уничтожен полностью
Госдепартамент США оказал Министерству обороны Украины помощь в ликвидации ракет «Скад». Это тактические ракеты класса «земля-земля», ближнего радиуса действия, принятые на вооружение в советский период.

Проект по ликвидации завершился 11 апреля 2011 года. Были уничтожены или демилитаризованы более 185 носителей и 50 пусковых установок. Также ликвидировано вспомогательное оборудование, включая заправщики, машины для перевозки боеголовок, мобильного управления и контроля.

Помимо этого, в соответствии с условиями совместного американо-украинского проекта, производится уничтожение 1441 тонны жидкого ракетного топлива для «Скадов», представляющего угрозу для экологии Украины и безопасности населения.
https://www.golosameriki.com/a/ukraine- ... 32399.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:32

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:З цього слідує, що "Захід" не дуже зацікавлений, щоб Україна повертала втрачені території. Схоже цілісність України тепер залежить від "запад нам поможет". Можна ж було цього уникнути.

Не можна було ніяк. Україна все-таки набагато слабша ніж РФ в усіх аспектах.

Можна було.
Як влада «готувалася» до війни
Schmit
 
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