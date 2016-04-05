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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1204120512061207>
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:39

Schmit
Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:47

  Ukrainian написав:Schmit
Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.

Це 2011 рік. Усі влади до 2014 роззброювали Україну, а овочі - з особливим завзяттям. США лише виконували прохання діючої тоді влади овочів. Хто їх вибирав?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:53

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Schmit
Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.

Це 2011 рік - пройдений етап. Усі влади до 2014 роззброювали Україну, а овочі - з особливим завзяттям. США лише виконували прохання діючої тоді влади овочів. Хто їх вибирав?

Овощ тут ні до чого якби нам не хотілось


Ось стаття від 2009 року
Особо стоить отметить внешнее противодействие этому проекту. В сильной ракетной Украине, самостоятельно производящей ОТРК, не заинтересованы ни США, ни РФ. В свое время США требовали, чтобы в обмен на присоединение к РКРТ Украина уничтожила свои ракеты “Скад”. Напомним, сохраненные “Скады” решено было ввести в состав 1-й ракетой дивизии (по 18 ПУ в каждой из трех ракетных бригад) — основы Не­ядерных сил сдерживания. Эта дивизия начала формироваться при А.Кузьмуке и была расформирована при Е.Марчуке. А до 2005 г. все ОТРК и ракеты к ним исчерпали установленный срок службы. Так что реального сдерживающего компонента в украинской армии сегодня просто нет.
https://ukrrudprom.com/digest/Sudba_raketi.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:55

С 1993-го, когда Украина отказалась от ядерного статуса, начался процесс уничтожения ядерного оружия. Но «Скады», которых на момент распада Советского Союза у нас было не меньше тысячи, не принадлежали к оружию, подлежащему уничтожению. Ведь они могут переносить и обычные боеголовки. Однако американская сторона настаивала на том, что «Скады» необходимо «порезать». Согласно соглашению, подписанному 31 ноября, они-таки будут уничтожены.
https://irrp.org.ua/kak-strana-lishaets ... hix-raket/

Україну готували до війни.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.

США турбуються про власну безпеку, про не розповсюдження ядерної зброї і їх носіїв. Ми виробляли ядерну зброю? Якщо Німеччина вийде з НАТО, то вона зможе прихватизувати американські ядерні заряди, на своїй території?
Заднім розумом всі розумні, до 2014 майже ніхто не вірив в агресію росії, тим паче в дев'яності. Микола Вересень згадував, що дисиденти, Чорновіл і інші, казали що все, вони програли совок і заспокоїлись, і тільки старі упівці, які сиділи по двадцять років, казали - ми їх добре вивчили з середини, вони знову полізуть, треба готуватись.
Ти ж сам топив за Яника, а зараз комусь хочеш кинути зраду за старі часи, може треба з себе почати?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:01

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Schmit
Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.

Це 2011 рік - пройдений етап. Усі влади до 2014 роззброювали Україну, а овочі - з особливим завзяттям. США лише виконували прохання діючої тоді влади овочів. Хто їх вибирав?

Овощ тут ні до чого якби нам не хотілось


Ось стаття від 2009 року
Особо стоить отметить внешнее противодействие этому проекту. В сильной ракетной Украине, самостоятельно производящей ОТРК, не заинтересованы ни США, ни РФ. В свое время США требовали, чтобы в обмен на присоединение к РКРТ Украина уничтожила свои ракеты “Скад”. Напомним, сохраненные “Скады” решено было ввести в состав 1-й ракетой дивизии (по 18 ПУ в каждой из трех ракетных бригад) — основы Не­ядерных сил сдерживания. Эта дивизия начала формироваться при А.Кузьмуке и была расформирована при Е.Марчуке. А до 2005 г. все ОТРК и ракеты к ним исчерпали установленный срок службы. Так что реального сдерживающего компонента в украинской армии сегодня просто нет.
https://ukrrudprom.com/digest/Sudba_raketi.html

Так, розумних людей у 2009 ніхто не слухав, як і в 2019.
2009 мене не дивує, а от 2019 :( .
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:05

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Schmit
Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.

Це 2011 рік. Усі влади до 2014 роззброювали Україну, а овочі - з особливим завзяттям. США лише виконували прохання діючої тоді влади овочів. Хто їх вибирав?

))
Тобто тоді "прохання" нашої влади (роззброїти) США виконували.
А тепер чому дійсно прохання нашої влади (озброїти) США не виконують?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:11

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Schmit
Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.

Це 2011 рік. Усі влади до 2014 роззброювали Україну, а овочі - з особливим завзяттям. США лише виконували прохання діючої тоді влади овочів. Хто їх вибирав?

))
Тобто тоді "прохання" нашої влади (роззброїти) США виконували.
А тепер чому дійсно прохання нашої влади (озброїти) США не виконують?

Тому що виконувати "прохання" - їх добра воля, а не обовязок.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:30

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Читай моє повідомлення вище як США допомагали Україні готуватись до війни. Щоб не було ескалації позбавили Україну останніх ракет з радіусом дії 300-400 км.

США турбуються про власну безпеку, про не розповсюдження ядерної зброї і їх носіїв. Ми виробляли ядерну зброю? Якщо Німеччина вийде з НАТО, то вона зможе прихватизувати американські ядерні заряди, на своїй території?
Заднім розумом всі розумні, до 2014 майже ніхто не вірив в агресію росії, тим паче в дев'яності. Микола Вересень згадував, що дисиденти, Чорновіл і інші, казали що все, вони програли совок і заспокоїлись, і тільки старі упівці, які сиділи по двадцять років, казали - ми їх добре вивчили з середини, вони знову полізуть, треба готуватись.
Ти ж сам топив за Яника, а зараз комусь хочеш кинути зраду за старі часи, може треба з себе почати?

Ніхто не вірив крім спецслужб США
Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Тому що виконувати "прохання" - їх добра воля, а не обовязок.

Не дуже схоже на прохання

Однако американская сторона настаивала на том, что «Скады» необходимо «порезать».

В сильной ракетной Украине, самостоятельно производящей ОТРК, не заинтересованы ни США, ни РФ. В свое время США требовали, чтобы в обмен на присоединение к РКРТ Украина уничтожила свои ракеты “Скад”.
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  #<1 ... 1204120512061207>
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