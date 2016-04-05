-Размах российско-украинской войны поражает весь мир, но дело не только в объеме оккупированной территории. Цифры в данном случае вторичны, страшно другое. Российские оккупанты последовательно осуществляют военные преступления на оккупированных территориях, заставляющие ужаснуться мировое сообщество. Захватчики последовательно уничтожают инфраструктуру и экономику Украины, стремясь отбросить ее в развитии максимально.

Защитники Украины уже освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую области, теснят захватчиков в Харьковской и Херсонской областях, ожесточенные бои продолжаются на Донбассе. По моему мнению, восстановить территориальную целостность Украины возможно исключительно военным путем, при этом использование ориентира «по состоянию на 23 февраля» ошибочно. На тот момент Кремль признал так называемую независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а Крым был оккупирован с 2014 года. Поэтому восстановление территориальной целостности Украины является приоритетом.



-От руководства НАТО и ЕС уже слышны разговоры о том, что война в Украине будет долгой. Каковы Ваши прогнозы на сей счет?



-Отмечу несколько моментов. Хотя Россия потеряла только убитыми более 30 тысяч военных, среди которых несколько генералов, более 1000 танков, более 200 самолетов, она продолжает наступать на Донбассе. Кстати, цели «специальной военной операции» в формулировке руководителей России – захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Рационально пояснять действия Путина в этом вопросе невозможно, поэтому мы рассчитываем, что поставки Украине Западом дальнобойной артиллерии и РСЗО позволит сначала остановить наступление, а потом и освободить временно оккупированные территории Украины. Это означает, что война, как и противостояние с Россией в целом, будут долгими.