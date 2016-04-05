-Размах российско-украинской войны поражает весь мир, но дело не только в объеме оккупированной территории. Цифры в данном случае вторичны, страшно другое. Российские оккупанты последовательно осуществляют военные преступления на оккупированных территориях, заставляющие ужаснуться мировое сообщество. Захватчики последовательно уничтожают инфраструктуру и экономику Украины, стремясь отбросить ее в развитии максимально. Защитники Украины уже освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую области, теснят захватчиков в Харьковской и Херсонской областях, ожесточенные бои продолжаются на Донбассе. По моему мнению, восстановить территориальную целостность Украины возможно исключительно военным путем, при этом использование ориентира «по состоянию на 23 февраля» ошибочно. На тот момент Кремль признал так называемую независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а Крым был оккупирован с 2014 года. Поэтому восстановление территориальной целостности Украины является приоритетом.
-От руководства НАТО и ЕС уже слышны разговоры о том, что война в Украине будет долгой. Каковы Ваши прогнозы на сей счет?
-Отмечу несколько моментов. Хотя Россия потеряла только убитыми более 30 тысяч военных, среди которых несколько генералов, более 1000 танков, более 200 самолетов, она продолжает наступать на Донбассе. Кстати, цели «специальной военной операции» в формулировке руководителей России – захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Рационально пояснять действия Путина в этом вопросе невозможно, поэтому мы рассчитываем, что поставки Украине Западом дальнобойной артиллерии и РСЗО позволит сначала остановить наступление, а потом и освободить временно оккупированные территории Украины. Это означает, что война, как и противостояние с Россией в целом, будут долгими.
detroytred написав:)) Тобто тоді "прохання" нашої влади (роззброїти) США виконували. А тепер чому дійсно прохання нашої влади (озброїти) США не виконують?
Тому що виконувати "прохання" - їх добра воля, а не обовязок.
Так чому "добра воля" (тепер. Вже по озброєнню) інша?
Не було там ніякої доброї волі, звичайний шантаж та підкуп українських чиновників. США готували Україну до війни з рашкою заздалегідь. Для них це гра в довгу. Америці плювати на Северодонецк та інші українські міста.
Ukrainian написав: Ніхто не вірив крім спецслужб США Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.
Вам даже схему давали - деления на зоны интересов. И здесь интерес далеко не только США в обнулении Украины, как Государства первого класса. Никто не хотел такого конкурента, как Украина, с такой экономикой, как была в Украине 1991 года. И прежде всего РФ - что напрямую была завязана с Украиной. "Кто-то" решил "положить её под щит ещё в 1991м году" Механизм, заинтересованные лица,... - результат.
Ukrainian написав:Ніхто не вірив крім спецслужб США Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.
Для чого їм окупація України рашею, ну, якщо навіть повірити в цю зомбоящиковську маячню?
lapay написав:6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.
Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
Відповідаючи на запитання щодо стягнення компенсацій із РФ на користь України через завдану матеріальну шкоду через повномасштабне російське вторгнення, вона зауважила, що Україна раніше вже відмовилася від стягнення майнових компенсацій із РФ за раніше анексований Крим. https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumil ... ym-zerkal/
Ukrainian написав:Ніхто не вірив крім спецслужб США Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.
Для чого їм окупація України рашею, ну, якщо навіть повірити в цю зомбоящиковську маячню?
Не скажите. Одним из самых уважаемых политологов - стратегов США с польской фамилией(просто голова сейчас забита другим), была сформирована теория, что единственным Государством способным обнулить военным путём РФ - есть только Украина. Но украинцы - миролюбивы и не склонны к вооруженной агрессии. (Гречкосеи)