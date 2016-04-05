Додано: Вів 31 тра, 2022 20:36

Ну і вишенька на тортик стосовно чому ще Україна має повне право вимагати повної допомоги:"Президент Леонід Кравчук сказав, що його уряд і Рада в Києві ухвалили політичне рішення, яке полягало в тому, що Україна, згідно з їхніми попередніми деклараціями, ще до проголошення незалежності стане без'ядерною державою. Вони погодилися б ліквідувати всю зброю на своїй території за умови надання гарантій безпеки, тобто якщо ми підтримаємо Україну в разі військового, політичного чи економічного тиску, а також надаватимемо економічну допомогу для демонтажу й ліквідації зброї.Моїм завданням було сказати: "Ви можете сподіватися на нас, ми з вами". Й опісля переконати Кравчука та керівників Ради, що Сполучені Штати підтримають їх на тлі ймовірних загроз з боку Росії.Ця свідома дія з ліквідації їхнього ядерного арсеналу була фундаментальною основою для нової держави в новому світовому порядку, основою миру. Це була пожертва й дуже благородний вчинок, який слід похвалити.Так, страх того, що Україна знову стане частиною "російського ведмедя", безумовно, належав до того, про що ми думали. Імовірно, це була помилка. Звичайно, йшлося про небезпеку з минулого, а не реальну загрозу сьогодення. Ідея про те, що одна з основних слов'янських націй є загрозою для решти світу й маршируватиме по Північнонімецькій низовині, є страшним уявленням про минуле, яке вже не актуальне (мабуть, нині посол Міллер переглянув свої погляди – прим. пер.). "