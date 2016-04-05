Ukrainian написав:Ніхто не вірив крім спецслужб США Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.
Для чого їм окупація України рашею, ну, якщо навіть повірити в цю зомбоящиковську маячню?
Що втратить Америка від окупації України рашею? Абсолютно нічого. Чому америка з такою впертістю роззброювала Україну ? Чому заважали Скади? Чому зараз не дає MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) ? Чому в січні не заявила відкрито що в разі нападу на Україну будут нанесені удари по центрам прийняття рішень в раші? (Або навпаки чому не сказали що Україна не отримає жодних серйозних наступальних озброєнь і доведься воювати радянською зброєю).Це дозволило б зберегти тисячі житів та руйнацію України ? Америці плювати на вбитих українців та роз бомбленні будинки. Америка послідовно робить свою роботу руками інших.
Ukrainian написав:Чому америка з такою впертістю роззброювала Україну ?
Тобі вле відповіли не раз. Тому що як мінімум на той час Україна була така сама мавпа з гранатою. Роззброїти ідіотів - вже успіх. Союзниками ми стали багато пізніше. Союзниками, здатними на удар - ще пізніше.
Ukrainian написав:Чому америка з такою впертістю роззброювала Україну ?
Тобі але відповіли не раз. Тому ще як мінімум на той час Україна була така сама мавпа з гранатою. Роззброїти ідіотів - вже успіх. Союзниками ми ставали багато пізніше. Союзниками, здатними на удар - ще пізніше.
Рашу чому не роззброїли ? Іран та північну Корею чому не роззброїли ? Дуже великі сумніви в тому що США серйозно розглядають Україну як союзника.
Байден: США готовы защищать Тайвань "военным путем"
Ukrainian написав:Ніхто не вірив крім спецслужб США Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.
Для чого їм окупація України рашею, ну, якщо навіть повірити в цю зомбоящиковську маячню?
Що втратить Америка від окупації України рашею? Абсолютно нічого. Чому америка з такою впертістю роззброювала Україну ? Чому заважали Скади? Чому зараз не дає MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) ? Чому в січні не заявила відкрито що в разі нападу на Україну будут нанесені удари по центрам прийняття рішень в раші? (Або навпаки чому не сказали що Україна не отримає жодних серйозних наступальних озброєнь і доведься воювати радянською зброєю).Це дозволило б зберегти тисячі житів та руйнацію України ? Америці плювати на вбитих українців та роз бомбленні будинки. Америка послідовно робить свою роботу руками інших.
Ну дуже цікаві спогади посла США в Україні. Але слід підкреслити, що Штати твердо стояли на позиції суверенної цілостної України.
От тільки по озброєнню якийсь-то капець: "У Вашингтоні перед моїм приїздом у Київ було відчуття, що Україна досі дуже нестабільна й надто "крихка", а тому може не вижити як держава. Зброя мала бути або під контролем Росії, або її слід ліквідувати. Стало зрозуміло, що нова українська влада ніколи не віддасть зброю росіянам. Найгірші прогнози полягали в тому, що й ліквідовувати її українці не збираються і що ця зброя так і залишиться під контролем нового неперевіреного та нестабільного військового керівництва України. Моїм завданням було переконати Україну ліквідувати свій ядерний арсенал.
Але ми діяли на випередження й розмовляли з українцями в манері диктату: "Вам треба позбутися цієї зброї". Звісно, Москва підтримала такий підхід. Українці відчували, що Вашингтон і Москва об’єднуються проти Києва, нової держави" https://texty.org.ua/articles/106783/u- ... ya-kyyeva/
Прохання України))) Але факт дійсно підтвердження про відношення, як до мавпи з гранатою.
Ну і вишенька на тортик стосовно чому ще Україна має повне право вимагати повної допомоги: "Президент Леонід Кравчук сказав, що його уряд і Рада в Києві ухвалили політичне рішення, яке полягало в тому, що Україна, згідно з їхніми попередніми деклараціями, ще до проголошення незалежності стане без'ядерною державою. Вони погодилися б ліквідувати всю зброю на своїй території за умови надання гарантій безпеки, тобто якщо ми підтримаємо Україну в разі військового, політичного чи економічного тиску, а також надаватимемо економічну допомогу для демонтажу й ліквідації зброї.
Моїм завданням було сказати: "Ви можете сподіватися на нас, ми з вами". Й опісля переконати Кравчука та керівників Ради, що Сполучені Штати підтримають їх на тлі ймовірних загроз з боку Росії.
Ця свідома дія з ліквідації їхнього ядерного арсеналу була фундаментальною основою для нової держави в новому світовому порядку, основою миру. Це була пожертва й дуже благородний вчинок, який слід похвалити.
Так, страх того, що Україна знову стане частиною "російського ведмедя", безумовно, належав до того, про що ми думали. Імовірно, це була помилка. Звичайно, йшлося про небезпеку з минулого, а не реальну загрозу сьогодення. Ідея про те, що одна з основних слов'янських націй є загрозою для решти світу й маршируватиме по Північнонімецькій низовині, є страшним уявленням про минуле, яке вже не актуальне (мабуть, нині посол Міллер переглянув свої погляди – прим. пер.). " https://texty.org.ua/articles/106783/u- ... ya-kyyeva/
Війна – ризик №1. Корупція не актуально: що кажуть банки про ризики в умовах війни
Здесь, с автором более, чем не согласен: В части "Корупція не актуально" - это разрушило Украину в 15м, это тот камень преткновения, что обнулит любые благие потуги в Украине. И уже неизбежно заставит население брать Правосудие в свои руки - или диссоциироваться от слова "Украина".
Отже Є розпорядження по сретенському району забайкальського краю по мобілізації 14 осіб https://t.me/RUSanctions/5943 Сам район - 20 875 осіб https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Звідси не важко визначити скільки приблизно педераційники збираються мобілізувати але тишком щоб ніхто не бачив 14 / 20 875 * 144 100 000 = 96 642 особи.... Тобто з цих відносно відкритих данних можна зробити висновок а - педераційники не пробують розширити конфлікт ( бо планова кількість мобілізованих приблизно дорівнює втратам + не треба забувати що в мегаполісах відсоток мобілізацій буде меншим ніж в тьмутаракані) б - з угрупуванням в 100-120К , ми справлялись і без західної зброї...а з Хімарсами і так далі+ з урахуванням що замість 1300 Т90-Т80 , прийде 1300Т62 ...то справи підуть веселіше.
budivelnik написав:Звідси не важко визначити скільки приблизно педераційники збираються мобілізувати але тишком щоб ніхто не бачив
минусуйте миллионники, там мобилизаций не будет, пойдут гробы тысячами а пуйло больше смерти боится Навального и майдана. Где то читал даже маленькие села Чечни и Дагестана получили по 10-20 гробов. Представляете сколько гробов вернется в спб или новосиб?