Компактний поліс із невчасно розкритим потенціалом Мекки планетарного буддизму. Проте не кажіть це Далай-ламі!
Принаймні до того моменту, як тут не стихнуть акорди танкових боїв. Адже він ще може бути корисним для Української Соборної Самостійної Держави, лишаючися поміж живих.
Прильоти калібрів у квартали, еритроцитні плями на асфальті та загиблі сусіди ніяк не вплинули на біоритм життя міста. На світлофорному перехресті камуфльовані колеги шукали істину у своєму погляді на місцевих.
– Повір, вони вірують у філософське "ніщо" і це допомагає їм без зусиль кидати нуль на жах війни, – мовить напарнику підсмальцьований вояка з шаурмою у роті.
Співрозмовник відповідав ковтаючи:
– Вірю що вірують.
Релігійна відданість перед "ніщо" помножена на безоглядну недовіру до "всього" – відлуння теплої безособовості радянської людини. Тотальна система гноблення назавжди чипує homo sapiens'а халатністю з відтінком байдужості, а тому відчуття небезпеки від нинішньої війни у місцевих завжди перебуває під дією анестезії новорічного олів'є.
До окопів передової з центру міста можна домчати впродовж 15 хвилин. Краматорськ і Слов'янськ розташовані значно далі від червоної зони.
Втім перший нагадує дно Аральського моря, а другий порослий хащами центр Прип'яті. Заклади, транспорт і перехожі, тут в статусі вимерлих видів.
По інший бік локальної географії: Сіверськ і Лисичанськ мертвіють під натиском важких прильотів. За ними йдуть Гірське і Золоте, що накриті схимницьким куколем густого диму.
Дрібними естафетами кілька людей біжать поверхнею з підвалу до підвалу тримаючи у руках білі каністри для питної води. Життя тут загнане у катакомби, або відсутнє за визначенням.
Утім Бахмут тримає марку столиці світової нірвани. Гримучі розряди калібрів широкого асортименту баранячим рогом огинають місто.
Ракети оперативно-тактичного рівня стандартно паркуються в тулубах цивільних багатоквартирок. Під завалами опиняються люди, колишня тиша осель, м'які ведмедики і єноти дитячих кімнат.
– Хто на вихід з міста? – запитує на тротуарі центральної вулиці водій евакуаційного автобуса. У відповідь тиша, шарудіння кульків і спини, які розповзаються врізнобіч.
Швидка допомога, що везе "сотого 300-го" не має шансів бути поміченою містом. Її сирена накладається на протиповітряну, але когерентність тривожних звуків ніяк не ламає медитації кварталів.
Крамниці працюють, маркети плескають дверима, банкомати шикують черги, а кіоски парують перепаленою кавою. Мами з дитячими візочками прямують до набережної.
Тролейбуси сонно валандаються між районами, а дівки у булкотрясних шортах, вкотре, "випадково" проходять повз групу військових. Хіба можна повірити у цей стан речей, якщо не починати ранок з черпака валер'янки та апофатичної молитви Бахмутського привиду Далай-лами?..
Бахмут(Артёмовск), вернее его центр имеет свой шарм(по крайней мере для меня) украино-еврейского городка средины восемнадцатого века - степной Одессы, Гуляйполя, или старых кварталов Днепра. А здесь фото ... https://www.ostro.org/general/society/news/637677/ разрушений Бахмута.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 31 тра, 2022 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Не говоріть дурниць, Донбас досі повністю не захопили лише завдяки підготовленим лініям оборони.
Луганській області дуже окопи які 8 років будували допомогли? Усе вирішують балістичні ракети (яких нам допомогли позбутись американці) та крилаті ракети типу Х-55 , 500 штук яких Україна передала раші за газ.
budivelnik написав:1 По нам запустили близько 2400 ракет( карібри , іскандери ,ікси...) 2 Від ракет загинуло пару сотень мирних..
По заявах раші ракети це високоточна зброя і вони мирних не обстрілюють. А є чи не має користь від ракет можна побачити по ринку палива та кількості знищених радарів, об’єктів ппо та літаків. Мабуть тому американці тримають в своєму арсеналі таку кількість ракет бо він них немає користі.
vvbr написав:WSJ: страны ОПЕК изучают вопрос о приостановке участия России в сделке по добыче нефти
WSJ
Інколи важко сказати, чи президент Джо Байден і його стратеги справді добиваються, щоб Україна перемогла в оборонній війні проти Росії. Чи вони лише хочуть, щоб вона вижила і підписала перемир’я, після якого ще більше її територій залишаться під російським контролем.
Ця американська неоднозначність знову стала проблемою на тлі нових військових здобутків Росії на Донбасі, - пише в редакційній статті Wall Street Journal. В понеділок російські війська зайшли в центр міста Сєвєродонецьк. Видання називає місто однією з головних українських твердить на Донбасі, промисловому серці країни. Наступ почався після безжальних артилерійських і ракетних обстрілів міста, яке вже починає нагадувати руїни Маріуполя.
Wall Street Journal підкреслює, що США таким чином знову роблять «превентивну поступку», яка дозволяє Росії безкарно тиснути на економіку України, знаючи напевне, що Захід нічого не зробить. Так перемогти у війні чи добитися перемир’я на вигідних для Києва умовах не вдасться. Путін не відмовився від намірів повалити владу в Києві і напряму атакувати НАТО. Двозначність Байдена у допомозі Україні заохочує росіян вірити, що вони ще можуть здобути стратегічну перемогу. https://zn.ua/ukr/WORLD/wsj-bilij-dim-r ... aleku.html