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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1207120812091210
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Америці плювати на Северодонецк та інші українські міста.

То якого ти сидиш там на півночі американського континенту? Га? Вибирайся звідти в Україну патріот ти наш і допомагай своїй Бвтьківщині тут, а не розводь зраду з американського дивану :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:34

Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:38

  Ukrainian написав:
  lapay написав:
  Ukrainian написав:Ніхто не вірив крім спецслужб США
Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.

Для чого їм окупація України рашею, ну, якщо навіть повірити в цю зомбоящиковську маячню?


Що втратить Америка від окупації України рашею? Абсолютно нічого.
Чому америка з такою впертістю роззброювала Україну ? Чому заважали Скади? Чому зараз не дає MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) ?
Чому в січні не заявила відкрито що в разі нападу на Україну будут нанесені удари по центрам прийняття рішень в раші? (Або навпаки чому не сказали що Україна не отримає жодних серйозних наступальних озброєнь і доведься воювати радянською зброєю).Це дозволило б зберегти тисячі житів та руйнацію України ? Америці плювати на вбитих українців та роз бомбленні будинки.
Америка послідовно робить свою роботу руками інших.

Странно, что обвинений в адрес РФ ты не выдвигаешь
В то время, который день подряд, обвиняешь США

Ещё раз, если Зеленский сам искал в глазах Путина мир, если Зеленский сам говорил "надо перестать стрелять", то зачем США нужно было по-серьёзному впрягаться ?

Тем более, США и Британия предупреждали Зеленского о нападении, но что слышали в ответ ? Не нагретайте, шашлыки и прочее
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:41

  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.



3,14здоболище
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:45

  Investor_K написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.



3,14здоболище

Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:то зачем США нужно было по-серьёзному впрягаться ?

Впрягатись не потрібно, достатньою було в січні заявити що при вторгненні на Україні на Москву полетять бомби. Блеф це чи ні ніхто б розбиратись не став.
Трампові вовчик повірив і Україна була ціла за його президенства, а Бідона вовчик серйозно не сприймає і того безпредел.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:03

Щодня у війні проти Росії гинуть від 60 до 100 українських військових

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Newsmax.

https://www.newsmax.com/newsmax-tv/volo ... d/1072344/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:13

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.



3,14здоболище

Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон

И то правда, Донбасс и Крым захватили до него, а теперь захватывают остальную часть уже после него. Потому с вашим высказыванием не поспоришь. Это как насиловали до его прихода, когда он пришел отдыхали, и продолжили после его ухода.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тем временем, в Одессе начали разбирать блокпосты и фортификационные сооружения, — мэр Труханов.
GALeon
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