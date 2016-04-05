Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом. В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.
Ukrainian написав:Ніхто не вірив крім спецслужб США Тому і готували Україну послідовно до цього. І зараз вперто не хочуть давати серйозну натуральну зброю. План був що Київ впаде за три дні. І для цього все робилось в тому числі і американськими партнерами.
Для чого їм окупація України рашею, ну, якщо навіть повірити в цю зомбоящиковську маячню?
Що втратить Америка від окупації України рашею? Абсолютно нічого. Чому америка з такою впертістю роззброювала Україну ? Чому заважали Скади? Чому зараз не дає MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) ? Чому в січні не заявила відкрито що в разі нападу на Україну будут нанесені удари по центрам прийняття рішень в раші? (Або навпаки чому не сказали що Україна не отримає жодних серйозних наступальних озброєнь і доведься воювати радянською зброєю).Це дозволило б зберегти тисячі житів та руйнацію України ? Америці плювати на вбитих українців та роз бомбленні будинки. Америка послідовно робить свою роботу руками інших.
Странно, что обвинений в адрес РФ ты не выдвигаешь В то время, который день подряд, обвиняешь США
Ещё раз, если Зеленский сам искал в глазах Путина мир, если Зеленский сам говорил "надо перестать стрелять", то зачем США нужно было по-серьёзному впрягаться ?
Тем более, США и Британия предупреждали Зеленского о нападении, но что слышали в ответ ? Не нагретайте, шашлыки и прочее
Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом. В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.
Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом. В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.
3,14здоболище
Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон
pesikot написав:то зачем США нужно было по-серьёзному впрягаться ?
Впрягатись не потрібно, достатньою було в січні заявити що при вторгненні на Україні на Москву полетять бомби. Блеф це чи ні ніхто б розбиратись не став. Трампові вовчик повірив і Україна була ціла за його президенства, а Бідона вовчик серйозно не сприймає і того безпредел.
Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом. В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.
3,14здоболище
Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон
И то правда, Донбасс и Крым захватили до него, а теперь захватывают остальную часть уже после него. Потому с вашим высказыванием не поспоришь. Это как насиловали до его прихода, когда он пришел отдыхали, и продолжили после его ухода.