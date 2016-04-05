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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:11
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау заявила, что выводы Еврокомиссии по заявке Украины на получение статуса кандидата будут даны 15 июня.
Глава французского дипломатического ведомства также обратила внимание, что во время заседания Совета Европы 23-24 июня также будет обсуждаться вопрос о месте Украины в европейской семье. Кроме того, там же будет рассматриваться и заявка Украины.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:20
Ukrainian написав:
Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.
Хе-хе ...
Сенатор Рэнд Пол, представитель протрамповского крыла в Сенате, ещё недавно всячески тормозил выделение 40-ярдной помощи Украине
А ты так распинался, что США не помогает Украине и какой хороший Трамп, который якобы предупреждал Путина
А вот оно чё оказывается на самом деле
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pesikot
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:23
pesikot написав: Ukrainian написав:
Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.
Хе-хе ...
Сенатор Рэнд Пол, представитель протрамповского крыла в Сенате, ещё недавно всячески тормозил выделение 40-ярдной помощи Украине
А ты так распинался, что США не помогает Украине и какой хороший Трамп, который якобы предупреждал Путина
А вот оно чё оказывается на самом деле
Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон.
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Ukrainian
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:35
Ukrainian написав: Schmit написав:
Не говоріть дурниць, Донбас досі повністю не захопили лише завдяки підготовленим лініям оборони.
Луганській області дуже окопи які 8 років будували допомогли?
В Луганській області лінія оборони була лише з ордло, а не на кордоні з рфією, тому москалі безперешкодно зайшли в неокуповану частину.
Ukrainian написав:
Усе вирішують балістичні ракети (яких нам допомогли позбутись американці) та крилаті ракети типу Х-55, 500 штук яких Україна передала раші за газ.
А Грім, Нептун, Вільха ще краще усе вирішують.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:35
Чому по території Криму до цього часу не було нанесено жодног удару? Навіть не анексованій Білгородскій обл дісталось
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:40
Ukrainian написав: pesikot написав: Ukrainian написав:
Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.
Хе-хе ...
Сенатор Рэнд Пол, представитель протрамповского крыла в Сенате, ещё недавно всячески тормозил выделение 40-ярдной помощи Украине
А ты так распинался, что США не помогает Украине и какой хороший Трамп, который якобы предупреждал Путина
А вот оно чё оказывается на самом деле
Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон.
Но ты так и не ответил, а кто же напал на Украину ?
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pesikot
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:46
Ukrainian написав:
Чому по території Криму до цього часу не було нанесено жодног удару? Навіть не анексованій Білгородскій обл дісталось
Та тому, що до Криму важче дістати.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:53
Ukrainian написав:
Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді
та да. ми вже від одного чули що він би не віддав Крим якби це було при ньому.
на ділі виявилось все зовсім не так. язиком молоти це не мішки таскати.
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mephala
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:56
pesikot написав:
Но ты так и не ответил, а кто же напал на Украину ?
Рашка напала відчула слабкість Бідона і напала.
І що це міняє факт врати територій при африканцеві та Бідоні? При Трампові Україна не втратила і метра своєї землі.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 08:58
mephala написав: Ukrainian написав:
Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді
та да. ми вже від одного чули що він би не віддав Крим якби це було при ньому.
на ділі виявилось все зовсім не так. язиком молоти це не мішки таскати.
Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон. Значить відчуває слабкість в президентах демократах.
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