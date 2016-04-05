RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1209121012111212>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:11

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау заявила, что выводы Еврокомиссии по заявке Украины на получение статуса кандидата будут даны 15 июня.
Глава французского дипломатического ведомства также обратила внимание, что во время заседания Совета Европы 23-24 июня также будет обсуждаться вопрос о месте Украины в европейской семье. Кроме того, там же будет рассматриваться и заявка Украины.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2927
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:20

  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.

Хе-хе ...

Сенатор Рэнд Пол, представитель протрамповского крыла в Сенате, ещё недавно всячески тормозил выделение 40-ярдной помощи Украине

А ты так распинался, что США не помогает Украине и какой хороший Трамп, который якобы предупреждал Путина

А вот оно чё оказывается на самом деле
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6784
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:23

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.

Хе-хе ...

Сенатор Рэнд Пол, представитель протрамповского крыла в Сенате, ещё недавно всячески тормозил выделение 40-ярдной помощи Украине

А ты так распинался, что США не помогает Украине и какой хороший Трамп, который якобы предупреждал Путина

А вот оно чё оказывается на самом деле

Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10922
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:35

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Не говоріть дурниць, Донбас досі повністю не захопили лише завдяки підготовленим лініям оборони.

Луганській області дуже окопи які 8 років будували допомогли?

В Луганській області лінія оборони була лише з ордло, а не на кордоні з рфією, тому москалі безперешкодно зайшли в неокуповану частину.
  Ukrainian написав:Усе вирішують балістичні ракети (яких нам допомогли позбутись американці) та крилаті ракети типу Х-55, 500 штук яких Україна передала раші за газ.

А Грім, Нептун, Вільха ще краще усе вирішують.
Schmit
 
Повідомлень: 2932
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:35

Чому по території Криму до цього часу не було нанесено жодног удару? Навіть не анексованій Білгородскій обл дісталось
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10922
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:40

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді.

Хе-хе ...

Сенатор Рэнд Пол, представитель протрамповского крыла в Сенате, ещё недавно всячески тормозил выделение 40-ярдной помощи Украине

А ты так распинался, что США не помогает Украине и какой хороший Трамп, который якобы предупреждал Путина

А вот оно чё оказывается на самом деле

Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон.

Но ты так и не ответил, а кто же напал на Украину ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6784
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:46

  Ukrainian написав:Чому по території Криму до цього часу не було нанесено жодног удару? Навіть не анексованій Білгородскій обл дісталось

Та тому, що до Криму важче дістати.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:53

  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді


та да. ми вже від одного чули що він би не віддав Крим якби це було при ньому.
на ділі виявилось все зовсім не так. язиком молоти це не мішки таскати.
mephala
 
Повідомлень: 7415
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Но ты так и не ответил, а кто же напал на Украину ?

Рашка напала відчула слабкість Бідона і напала.
І що це міняє факт врати територій при африканцеві та Бідоні? При Трампові Україна не втратила і метра своєї землі.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10922
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:58

  mephala написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді


та да. ми вже від одного чули що він би не віддав Крим якби це було при ньому.
на ділі виявилось все зовсім не так. язиком молоти це не мішки таскати.

Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон. Значить відчуває слабкість в президентах демократах.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10922
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1209121012111212>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3018
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1219)
01.06.2022 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.