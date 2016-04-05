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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1209121012111212>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:03

  Ukrainian написав:
  mephala написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді


та да. ми вже від одного чули що він би не віддав Крим якби це було при ньому.
на ділі виявилось все зовсім не так. язиком молоти це не мішки таскати.

Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон. Значить відчуває слабкість в президентах демократах.


та ні. це він боявся меркель. тільки вона пішла - відразу й почав повноцінну війну.
факт залишається фактом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:та ні. це він боявся меркель. тільки вона пішла - відразу й почав повноцінну війну.
факт залишається фактом.

Анексія Криму та ордло Меркель на посту.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:07

  Ukrainian написав:
  mephala написав:та ні. це він боявся меркель. тільки вона пішла - відразу й почав повноцінну війну.
факт залишається фактом.

Анексія Криму та ордло Меркель на посту.


так вони були без офіційної участі військ раші. боявся меркель - доводилося шифруватися щоб залізна леді не дала підзатильника.
а тільки меркель пішла - відразу розправив крила і пішов офіційно нічого не боячись.
це факт.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон. Значить відчуває слабкість в президентах демократах.
При рижому американців прогнули в Сирії, тому не треба.
Можливо Росія цей час готувалася до політичного реваншу в Києві. Коли після 19 пішло не зовсім так, як хотілося, то почалася підготовка до війни.
Або потреба у війні зявилася в саме зараз - до речі, Христо Грозєв вважає, що "маленька переможна війна" знадобилася, щоб уникнути падіння рейтингу після ковіду. Причин може бути багато. Але факт, що в рижого зовнішньополітичних пройобів більше - очевидний
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Наши разрезали правобережную херсонскую группировку орков пополам, ещё немного и котёл...
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Откуда инфа? Взяли пару сëл возле Давыдов Брод, а чтобы разрезать, надо пройти ~30км до Днепра.
Да и мосты там подорвали.
Востаннє редагувалось Витаха в Сер 01 чер, 2022 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:51

  Ukrainian написав:
  mephala написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді


та да. ми вже від одного чули що він би не віддав Крим якби це було при ньому.
на ділі виявилось все зовсім не так. язиком молоти це не мішки таскати.

Хто зна. Але факт залишається фактом при \\\

Хто зна. Але факт залишається фактом -- "корреляция не есть каузация" :lol:
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Востаннє редагувалось pesikot в Сер 01 чер, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Карта бойових дій в Україні: огляд подій 29-30 травня
https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-v ... 27-kvitnya
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так и запишем "получил методичку обвинять США и хвалить Трампа"
Правильно, что этого козла забанили. Респект админам!
Investor_K
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