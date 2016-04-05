Херсонщина генерирует отчаяние у оккупантовВчера на протяжении всего дня я наблюдал в российском сегменте форсирование одной и той же темы – «Мост в районе Давыдов Брод взорван – наступление ВСУ сорвано!» Только не хватало ещё добавить «Ура, товарищи!»Ещё вчера у меня чесался язык объяснить этим скудоумным персонажам насколько они узколобы и примитивны в своих бездарных ура-патриотических ИПСО, но… Но, всё таки наблюдать со стороны как искромётит отчаяние и истерия у оккупантов – это ещё то удовольствие. Я бы даже сказал – катарсис.За прошедшие 48 часов ВСУ реализовали в Херсонской области очень дерзкую и блестящую контр-наступательную операцию. К такому уровню дерзости никто не был готов со стороны запоребрья и я даже не сомневаюсь, кто в Генштабе ВСУ был главным инициатором именно таких манёвров.Что мы имеем по факту? Российские пропагандисты могут дружно забить на взорванный мост – он для ВСУ не столько препятствие, сколько ситуативная помеха. В отличие от нации, эволюционировавшей от лягушек на болтах, ВСУ умеют форсировать реки и особенно ручейки, всех видов сложности.Сами же действия ВСУ на данный момент разрезали группу оккупантов к северу и северо-востоку от Херсона. То, что называется «Доброе утро!» - Николаевка освобождена. А это о чём говорит?Ещё на прошлой неделе я предупреждал оккупантов – вы скоро окажетесь в окружении. Лучше валите.С какой стороны – не важно. Важен сам факт. Но, не поняли.Теперь их свора прячется в районе Ивановки, стараясь блокировать продвижение ВСУ. Поможет? Нет. Потому как северо-восточная группа оккупантов оказывается в окружении и им, либо бежать, по сухопутным путям либо вплавь, либо сдаваться в плен.В то же время в северном и северо-западном направлении от Херсона, тоже громко и у засевших в этом городе рефлексаторов на аквафреш и колорадки уже жим-жим не шуточный, особенно когда они получают сообщения из Снегуривки. Они вещают про принятие Херсонской области в состав какой-то там федерации, а сами хоть понимают, где они будут в перспективе?Да, Херсонщина сейчас генерирует события. Наблюдайте! Но, поймите правильно, эта генерация не форсированная и экстремальная. И это именно генерация на южном плацдарме, не являющаяся переломной, но влияющей на перелом который нам ещё только предстоит!Нынешнее контрнаступление готовилось месяц. И именно выдержка, а не сопли «асвабадити Хирсон пряма завтро» приносят именно те плоды, которые мы сейчас можем наблюдать. Именно плоды, а не бессмысленную мясорубку.