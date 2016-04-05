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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1209121012111212
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:24

  Investor_K написав:
  pesikot написав:Так и запишем "получил методичку обвинять США и хвалить Трампа"
Правильно, что этого козла забанили. Респект админам!


от зачем было банить. я только тролить его начал меркель :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:31

  Investor_K написав:
  pesikot написав:Так и запишем "получил методичку обвинять США и хвалить Трампа"
Правильно, что этого козла забанили. Респект админам!


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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:40

  edvardd написав:
  Витаха написав:Откуда инфа? Взяли пару сëл возле Давыдов Брод, а чтобы разрезать, надо пройти ~30км до Днепра.
Да и мосты там подорвали.

вообще то нам дают инфу ~3х дневной давности...во избежании...
https://site.ua/alexander.kovalenko/xer ... ov-i0lnpv3

Херсонщина генерирует отчаяние у оккупантов

Вчера на протяжении всего дня я наблюдал в российском сегменте форсирование одной и той же темы – «Мост в районе Давыдов Брод взорван – наступление ВСУ сорвано!» Только не хватало ещё добавить «Ура, товарищи!»

Ещё вчера у меня чесался язык объяснить этим скудоумным персонажам насколько они узколобы и примитивны в своих бездарных ура-патриотических ИПСО, но… Но, всё таки наблюдать со стороны как искромётит отчаяние и истерия у оккупантов – это ещё то удовольствие. Я бы даже сказал – катарсис.

За прошедшие 48 часов ВСУ реализовали в Херсонской области очень дерзкую и блестящую контр-наступательную операцию. К такому уровню дерзости никто не был готов со стороны запоребрья и я даже не сомневаюсь, кто в Генштабе ВСУ был главным инициатором именно таких манёвров.

Что мы имеем по факту? Российские пропагандисты могут дружно забить на взорванный мост – он для ВСУ не столько препятствие, сколько ситуативная помеха. В отличие от нации, эволюционировавшей от лягушек на болтах, ВСУ умеют форсировать реки и особенно ручейки, всех видов сложности.

Сами же действия ВСУ на данный момент разрезали группу оккупантов к северу и северо-востоку от Херсона. То, что называется «Доброе утро!» - Николаевка освобождена. А это о чём говорит?

Ещё на прошлой неделе я предупреждал оккупантов – вы скоро окажетесь в окружении. Лучше валите. https://www.youtube.com/watch?v=6LGbyXYdmJ8 С какой стороны – не важно. Важен сам факт. Но, не поняли.

Теперь их свора прячется в районе Ивановки, стараясь блокировать продвижение ВСУ. Поможет? Нет. Потому как северо-восточная группа оккупантов оказывается в окружении и им, либо бежать, по сухопутным путям либо вплавь, либо сдаваться в плен.

В то же время в северном и северо-западном направлении от Херсона, тоже громко и у засевших в этом городе рефлексаторов на аквафреш и колорадки уже жим-жим не шуточный, особенно когда они получают сообщения из Снегуривки. Они вещают про принятие Херсонской области в состав какой-то там федерации, а сами хоть понимают, где они будут в перспективе?

Да, Херсонщина сейчас генерирует события. Наблюдайте! Но, поймите правильно, эта генерация не форсированная и экстремальная. И это именно генерация на южном плацдарме, не являющаяся переломной, но влияющей на перелом который нам ещё только предстоит!

Нынешнее контрнаступление готовилось месяц. И именно выдержка, а не сопли «асвабадити Хирсон пряма завтро» приносят именно те плоды, которые мы сейчас можем наблюдать. Именно плоды, а не бессмысленную мясорубку.

https://t.me/zloyodessit/15395
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках 20 швейцарских БМП Pirania Украине, — Reuters.

Запрет на отправку бронетехники швейцарцы объяснили тем, что что они придерживаются политики нейтралитета, которая запрещает поставлять оружия в зоны конфликта
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:01

  GALeon написав:Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках 20 швейцарских БМП Pirania Украине, — Reuters.

Запрет на отправку бронетехники швейцарцы объяснили тем, что что они придерживаются политики нейтралитета, которая запрещает поставлять оружия в зоны конфликта
Жесть. А зачем же они производят запчасти для оружие? Оружие нужно на случай конфликта, а не для красоты.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:55

  vitaliian написав:https://t.me/zloyodessit/15395

Телеграмм канал "злойодессит" серьëзный источник! Подождëм нескоколько дней и станет всë ясно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:57

  budivelnik написав:1 По нам запустили близько 2400 ракет( карібри , іскандери ,ікси...)
2 Від ракет загинуло пару сотень мирних....
3 Всього загинуло більше 10 000 мирних...тобто від ракет 1-2% всіх смертей.

Від коли зброя, яка нанесла 1-2% уражень стала головною?


Абсолютно верно. 1-2% это еще при условии остутствия у нас ПВО/ПРО. Наши ракеты были бы в большинстве сбиты еще до подлета к цели.
Эффективность на первом этапе в Николаевской области показали мобильные ДРГ в ПТУРСами и ПЗРК.
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