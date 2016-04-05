от зачем было банить. я только тролить его начал меркель
|
|
|
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:24
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:31
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:40
https://t.me/zloyodessit/15395
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках 20 швейцарских БМП Pirania Украине, — Reuters.
Запрет на отправку бронетехники швейцарцы объяснили тем, что что они придерживаются политики нейтралитета, которая запрещает поставлять оружия в зоны конфликта
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:01
Жесть. А зачем же они производят запчасти для оружие? Оружие нужно на случай конфликта, а не для красоты.
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:55
Телеграмм канал "злойодессит" серьëзный источник! Подождëм нескоколько дней и станет всë ясно.
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:57
Абсолютно верно. 1-2% это еще при условии остутствия у нас ПВО/ПРО. Наши ракеты были бы в большинстве сбиты еще до подлета к цели.
Эффективность на первом этапе в Николаевской области показали мобильные ДРГ в ПТУРСами и ПЗРК.
Додано: Сер 01 чер, 2022 12:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Что то мне нынешняя ситуевина навеивает. Наши наступают на Юг, а орки вот вот возьмут Северодонецк. Возможно есть какие то тайные договоренности и мы вскоре увидим возврат Херсона и полную потерю Донецкой и Луганской обл.
Додано: Сер 01 чер, 2022 12:42
Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.
P S Кожна атака російської армії буде відбита і кожну точку російського постачання буде знешкоджено на відстані 80 км
Додано: Сер 01 чер, 2022 12:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|