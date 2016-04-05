Арестович:
- Наткнулся у уважаемой Yulia Zabelina на пост про необходимость взрослеть (см. скрин).
Пост родился, по ее словам, из дискуссии в журналистской среде о том, можно ли критиковать власть по время войны?..
- Можно и нужно! заключает Юлия.
Хочу горячо ее поддержать: - можно и нужно!
Только вдобавок к этому светлому порыву нужно ещё кое-то: нужно уметь это делать.🤣🤣🤣
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Проблема проблемы критики украинской власти журналистким профессиональным сообществом состоит вовсе не в том, можно или нельзя критиковать власть во время войны или в любое другое время.
Проблема в доступе к реальной информации и способности ее профессионально оценить.
Когда Ронен Бергман критикует израильские спецслужбы, я ему где-то верю, потому, что вижу - человек проделал огромную работу, лет тридцать в теме и разбирается.
А есть у нас такие, в Украине?..
Украинские журналисты преимущественно продают обществу не реальные недостатки и недоделки/переделки власти, а то, что власть продала им самим как свои недостатки, управляя инфопотоком в свою пользу - власть здесь нужно понимать максимально широко - как те, кто обладает значительным системным общественным влиянием: от оппозиции до олигархов и лоббистов иностранного влияния.
Поэтому, цена этой «критики» в 99% случаев - пересказ городских сплетней одного заказчика про другого, попытка сведения счетов одной властной группировки с другой.
Вот я - специалист по критике власти и ее критика занимает процентов 60 моего рабочего времени. Просто она обществу не видна.)
А власти - видна.🤣🤣🤣
За два почти года моих наблюдений за властью из самых недр власти попаданий в реальные баги власти от журналистского сообщества я насчитал штук пять - это при непрерывном вале оной критики власти.
Все остальное - выдумки самого низшего, откровенно провинциального пошиба (типа - кто на каком вертолёте куда летал), не имеющие никакого (прописью) никакого отношения к настоящим проблемам власти и страны.
Так какова же общественная ценность этой критики?)
Способность украинских журналистов найти реальную проблему и указать реально виноватых/ответственных где-то на уровне температуры абсолютного нуля.
Я - первый за то, чтобы журналисты находили реальных виноватых.
Но пока они в основном продают обществу рассказы одних виноватых про других виноватых:
- А у меня - инсайд!
- А сейчас будет бабах! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Возьмём проблемы войны.
Провтыков по войне много и ещё больше - по подготовке к войне.
Проблема в том, что никто из украинских журналистов реально не может на них показать - не хватает ни знаний, ни доступа к реальной информации, ни добросовестности, ни профессионализма.
Вот и сводится «критика» к сказкам про чёрный гроб на колесиках: «разминировали Чонгар», «сорвали ракетную программу» и прочие пересказы школьников на переменах страшилок из мира взрослых.
И вот это - настоящая трагедия крупного европейского государства, проходящего через библейский разлом своей истории - мы даже указать на проблемы верно не способны.
Роль журналистики огромна - она по идее обеспечивает обратную связь обществу от самого себя.
Но это - когда она журналистика.
А когда это - пересказ сплетен для школьников младшего возраста под видом инсайдов и «…правды про войну!», остаётся только опустить завесу жалости над концом этой сцены.
Так вот для того, чтобы всерьёз рассуждать о проблемах подготовки и ведения войны нужно лет двадцать провести в соответствующей журналисткой экспертизе - например, в сфере национальной безопасности.)
А кто у нас такой есть?)
Только не пытайтесь выдавать за такого Юру Бутусова.)
Он конечно, как талантливый человек, талантлив во всем: и в военной корреспонденции, и корректировке российской артиллерии, и в выполнении политических заказов под видом патриотической борьбы.🤣🤣🤣
Но, ради Бога, не стоит выдавать это за экспертизу в сфере нацбезопасности и/или за профессиональную критику власти.))
После отработки нашим журналистским сообществом «дела Вагнера» я, простите-простите-простите, не верю в способность украинской журналистики критиковать власть, по крайней мере - в сфере нацбезпеки.
Ибо это был чистый развод журналистов одной властной группировкой против другой, не имеющий практически никакого отношения к реальному существу дела - в общем, все как всегда.
Боюсь представить что там в других сферах, но contra spem spero, что может в сельском хозяйстве хотя бы! - у нас есть профессиональная журналистика.🤣🤣🤣
Резюме:
- критикуйте власть на здоровье: во время войны, до, после, вместо.
Просто научитесь это делать.))
Проблема не в том, что вы «…вредите власти».🤣🤣🤣
Проблема в том, что вы - врете обществу, продавая ему разборки одной части власти с другой, как критику реальных проблем и недостатков.
И тут всего два варианта:
- если вы это знаете, но изображаете «критику», вы - циники и предали профессию;
- а если вы сами в это верите - вы непрофессионалы и идиоты, опасные для общества может быть даже больше, чем когда Вы - циники.
К вопросу о взрослении.