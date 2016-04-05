Додано: Сер 01 чер, 2022 12:51

Арестович:

- Наткнулся у уважаемой Yulia Zabelina на пост про необходимость взрослеть (см. скрин).

Пост родился, по ее словам, из дискуссии в журналистской среде о том, можно ли критиковать власть по время войны?..

- Можно и нужно! заключает Юлия.

Хочу горячо ее поддержать: - можно и нужно!

Только вдобавок к этому светлому порыву нужно ещё кое-то: нужно уметь это делать.🤣🤣🤣

——-

Проблема проблемы критики украинской власти журналистким профессиональным сообществом состоит вовсе не в том, можно или нельзя критиковать власть во время войны или в любое другое время.

Проблема в доступе к реальной информации и способности ее профессионально оценить.

Когда Ронен Бергман критикует израильские спецслужбы, я ему где-то верю, потому, что вижу - человек проделал огромную работу, лет тридцать в теме и разбирается.

А есть у нас такие, в Украине?..

Украинские журналисты преимущественно продают обществу не реальные недостатки и недоделки/переделки власти, а то, что власть продала им самим как свои недостатки, управляя инфопотоком в свою пользу - власть здесь нужно понимать максимально широко - как те, кто обладает значительным системным общественным влиянием: от оппозиции до олигархов и лоббистов иностранного влияния.

Поэтому, цена этой «критики» в 99% случаев - пересказ городских сплетней одного заказчика про другого, попытка сведения счетов одной властной группировки с другой.

Вот я - специалист по критике власти и ее критика занимает процентов 60 моего рабочего времени. Просто она обществу не видна.)

А власти - видна.🤣🤣🤣

За два почти года моих наблюдений за властью из самых недр власти попаданий в реальные баги власти от журналистского сообщества я насчитал штук пять - это при непрерывном вале оной критики власти.

Все остальное - выдумки самого низшего, откровенно провинциального пошиба (типа - кто на каком вертолёте куда летал), не имеющие никакого (прописью) никакого отношения к настоящим проблемам власти и страны.

Так какова же общественная ценность этой критики?)

Способность украинских журналистов найти реальную проблему и указать реально виноватых/ответственных где-то на уровне температуры абсолютного нуля.

Я - первый за то, чтобы журналисты находили реальных виноватых.

Но пока они в основном продают обществу рассказы одних виноватых про других виноватых:

- А у меня - инсайд!

- А сейчас будет бабах! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Возьмём проблемы войны.

Провтыков по войне много и ещё больше - по подготовке к войне.

Проблема в том, что никто из украинских журналистов реально не может на них показать - не хватает ни знаний, ни доступа к реальной информации, ни добросовестности, ни профессионализма.

Вот и сводится «критика» к сказкам про чёрный гроб на колесиках: «разминировали Чонгар», «сорвали ракетную программу» и прочие пересказы школьников на переменах страшилок из мира взрослых.

И вот это - настоящая трагедия крупного европейского государства, проходящего через библейский разлом своей истории - мы даже указать на проблемы верно не способны.

Роль журналистики огромна - она по идее обеспечивает обратную связь обществу от самого себя.

Но это - когда она журналистика.

А когда это - пересказ сплетен для школьников младшего возраста под видом инсайдов и «…правды про войну!», остаётся только опустить завесу жалости над концом этой сцены.

Так вот для того, чтобы всерьёз рассуждать о проблемах подготовки и ведения войны нужно лет двадцать провести в соответствующей журналисткой экспертизе - например, в сфере национальной безопасности.)

А кто у нас такой есть?)

Только не пытайтесь выдавать за такого Юру Бутусова.)

Он конечно, как талантливый человек, талантлив во всем: и в военной корреспонденции, и корректировке российской артиллерии, и в выполнении политических заказов под видом патриотической борьбы.🤣🤣🤣

Но, ради Бога, не стоит выдавать это за экспертизу в сфере нацбезопасности и/или за профессиональную критику власти.))



После отработки нашим журналистским сообществом «дела Вагнера» я, простите-простите-простите, не верю в способность украинской журналистики критиковать власть, по крайней мере - в сфере нацбезпеки.

Ибо это был чистый развод журналистов одной властной группировкой против другой, не имеющий практически никакого отношения к реальному существу дела - в общем, все как всегда.

Боюсь представить что там в других сферах, но contra spem spero, что может в сельском хозяйстве хотя бы! - у нас есть профессиональная журналистика.🤣🤣🤣

Резюме:

- критикуйте власть на здоровье: во время войны, до, после, вместо.

Просто научитесь это делать.))

Проблема не в том, что вы «…вредите власти».🤣🤣🤣

Проблема в том, что вы - врете обществу, продавая ему разборки одной части власти с другой, как критику реальных проблем и недостатков.

И тут всего два варианта:

- если вы это знаете, но изображаете «критику», вы - циники и предали профессию;

- а если вы сами в это верите - вы непрофессионалы и идиоты, опасные для общества может быть даже больше, чем когда Вы - циники.

К вопросу о взрослении.