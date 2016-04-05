Арестович: - Наткнулся у уважаемой Yulia Zabelina на пост про необходимость взрослеть (см. скрин). Пост родился, по ее словам, из дискуссии в журналистской среде о том, можно ли критиковать власть по время войны?.. - Можно и нужно! заключает Юлия. Хочу горячо ее поддержать: - можно и нужно! Только вдобавок к этому светлому порыву нужно ещё кое-то: нужно уметь это делать.🤣🤣🤣 ——- Проблема проблемы критики украинской власти журналистким профессиональным сообществом состоит вовсе не в том, можно или нельзя критиковать власть во время войны или в любое другое время. Проблема в доступе к реальной информации и способности ее профессионально оценить. Когда Ронен Бергман критикует израильские спецслужбы, я ему где-то верю, потому, что вижу - человек проделал огромную работу, лет тридцать в теме и разбирается. А есть у нас такие, в Украине?.. Украинские журналисты преимущественно продают обществу не реальные недостатки и недоделки/переделки власти, а то, что власть продала им самим как свои недостатки, управляя инфопотоком в свою пользу - власть здесь нужно понимать максимально широко - как те, кто обладает значительным системным общественным влиянием: от оппозиции до олигархов и лоббистов иностранного влияния. Поэтому, цена этой «критики» в 99% случаев - пересказ городских сплетней одного заказчика про другого, попытка сведения счетов одной властной группировки с другой. Вот я - специалист по критике власти и ее критика занимает процентов 60 моего рабочего времени. Просто она обществу не видна.) А власти - видна.🤣🤣🤣 За два почти года моих наблюдений за властью из самых недр власти попаданий в реальные баги власти от журналистского сообщества я насчитал штук пять - это при непрерывном вале оной критики власти. Все остальное - выдумки самого низшего, откровенно провинциального пошиба (типа - кто на каком вертолёте куда летал), не имеющие никакого (прописью) никакого отношения к настоящим проблемам власти и страны. Так какова же общественная ценность этой критики?) Способность украинских журналистов найти реальную проблему и указать реально виноватых/ответственных где-то на уровне температуры абсолютного нуля. Я - первый за то, чтобы журналисты находили реальных виноватых. Но пока они в основном продают обществу рассказы одних виноватых про других виноватых: - А у меня - инсайд! - А сейчас будет бабах! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Возьмём проблемы войны. Провтыков по войне много и ещё больше - по подготовке к войне. Проблема в том, что никто из украинских журналистов реально не может на них показать - не хватает ни знаний, ни доступа к реальной информации, ни добросовестности, ни профессионализма. Вот и сводится «критика» к сказкам про чёрный гроб на колесиках: «разминировали Чонгар», «сорвали ракетную программу» и прочие пересказы школьников на переменах страшилок из мира взрослых. И вот это - настоящая трагедия крупного европейского государства, проходящего через библейский разлом своей истории - мы даже указать на проблемы верно не способны. Роль журналистики огромна - она по идее обеспечивает обратную связь обществу от самого себя. Но это - когда она журналистика. А когда это - пересказ сплетен для школьников младшего возраста под видом инсайдов и «…правды про войну!», остаётся только опустить завесу жалости над концом этой сцены. Так вот для того, чтобы всерьёз рассуждать о проблемах подготовки и ведения войны нужно лет двадцать провести в соответствующей журналисткой экспертизе - например, в сфере национальной безопасности.) А кто у нас такой есть?) Только не пытайтесь выдавать за такого Юру Бутусова.) Он конечно, как талантливый человек, талантлив во всем: и в военной корреспонденции, и корректировке российской артиллерии, и в выполнении политических заказов под видом патриотической борьбы.🤣🤣🤣 Но, ради Бога, не стоит выдавать это за экспертизу в сфере нацбезопасности и/или за профессиональную критику власти.))
После отработки нашим журналистским сообществом «дела Вагнера» я, простите-простите-простите, не верю в способность украинской журналистики критиковать власть, по крайней мере - в сфере нацбезпеки. Ибо это был чистый развод журналистов одной властной группировкой против другой, не имеющий практически никакого отношения к реальному существу дела - в общем, все как всегда. Боюсь представить что там в других сферах, но contra spem spero, что может в сельском хозяйстве хотя бы! - у нас есть профессиональная журналистика.🤣🤣🤣 Резюме: - критикуйте власть на здоровье: во время войны, до, после, вместо. Просто научитесь это делать.)) Проблема не в том, что вы «…вредите власти».🤣🤣🤣 Проблема в том, что вы - врете обществу, продавая ему разборки одной части власти с другой, как критику реальных проблем и недостатков. И тут всего два варианта: - если вы это знаете, но изображаете «критику», вы - циники и предали профессию; - а если вы сами в это верите - вы непрофессионалы и идиоты, опасные для общества может быть даже больше, чем когда Вы - циники. К вопросу о взрослении.
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 01 чер, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
vvbr написав:Что то мне нынешняя ситуевина навеивает. Наши наступают на Юг, а орки вот вот возьмут Северодонецк. Возможно есть какие то тайные договоренности и мы вскоре увидим возврат Херсона и полную потерю Донецкой и Луганской обл.
"Миром правит не тайная ложа, а явная лажа" - в даній ситуації все ще простіше. Росіяни зараз декларують "звільнення бонбасу", тому кидають туди все, що тільки можна. Наші контратакують там, де росіяни ослаблюють свої позиції. Думаю, на момент переговорів лінія фронту буде грати не останню роль.
edvardd написав:Арестович: - Наткнулся у уважаемой Yulia Zabelina на пост про необходимость взрослеть (см. скрин).
Ну Арестович і видав)) Звів усе до думок самих журналістів про проблеми. І тут звичайно він фахівець може.
Зовсім впустив головний інструмент журналіста -- знайти фахівця в сфері, яка розглядається, та представити суспільству думку. Не свою)), а цього саме фахівця в даній області. Професійно, як журналіст, представити цю думку. Тобто повно, широко, глибоко, зрозуміло для аудиторії.
Схоже Арестович наявно почав турбуватися зростанням конкуренції на свою відсеб'ятину.
Телеграмм канал "злойодессит" серьëзный источник! Подождëм нескоколько дней и станет всë ясно.
Не думаю, що будуть значні успіхи на Херсонщині в найближчі тижні. Поки що немає для цього передумов. А злий одесит виконує свою роль в інформаційній війні.
Успіх на Херсонщині вже є Інфомація за посиланням на 100% відповідає дійсності. Додам лише, що через Інгулець ВСУ перейшли ще 27 травня. А тих, хто тут відкрито вболіває за рф та пише подібну гидоту, як ці двоє, мабуть слід блокувати, щоб не допомагали ворогу вести інфовійну.
fler написав:А тих, хто тут відкрито вболіває за рф та пише подібну гидоту, як ці двоє, мабуть слід блокувати, щоб не допомагали ворогу вести інфовійну.
Тех, кто не верят в инфу с третьесортных телеграмм каналов (что ВСУ от Довыдова Брода дошли до реки Днепр и уже разрезали правобережную группировку врага, но все б этом молчат) сразу записывают в предателей и болельщиков за рф
Востаннє редагувалось Витаха в Сер 01 чер, 2022 15:20, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Арестович: - Наткнулся у уважаемой Yulia Zabelina на пост про необходимость взрослеть (см. скрин).
Ну Арестович і видав)) Звів усе до думок самих журналістів про проблеми. І тут звичайно він фахівець може.
Зовсім впустив головний інструмент журналіста -- знайти фахівця в сфері, яка розглядається, та представити суспільству думку. Не свою)), а цього саме фахівця в даній області. Професійно, як журналіст, представити цю думку. Тобто повно, широко, глибоко, зрозуміло для аудиторії.
Схоже Арестович наявно почав турбуватися зростанням конкуренції на свою відсеб'ятину.
можно как угодно относиться к Швецу, но он профи, и как профи он давно хвалил в видео работу западной прессы в Украине-он отмечал высокий проффесионализм западных военкоров-подать новость и соблюсти все параметры про нерасглашение и не навреди...чем наши писаки не сильно заморачиваются, доказано бутусовым...