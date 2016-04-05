roberto dark написав:
Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.
Himars - это грузовик на 6 ракет. Его боевые возможности определяются типом ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.
Месяц назад был ажиотаж по поводу гаубиц М777. Все ждали чего-то сверхестественного. Приехали, стреляют, ничего сверхестественного не произошло.