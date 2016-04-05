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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1211121212131214
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:10

Пишут что в Лимане затрехсотили пушилина, который приехал назначать «мэра». С ним несколько шерстяных из Чечни. Тем повезло меньше.Ждём подтверждения
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.

Himars - это грузовик на 6 ракет. Его боевые возможности определяются типом ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.

Месяц назад был ажиотаж по поводу гаубиц М777. Все ждали чего-то сверхестественного. Приехали, стреляют, ничего сверхестественного не произошло.
crumd
 
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