roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS. https://threadreaderapp.com/thread/1531 ... 10912.html P S Кожна атака російської армії буде відбита і кожну точку російського постачання буде знешкоджено на відстані 80 км
Он воно як. Виявляється, достатньо мати ракети з дальністю всього лиш 80км (це гірше Вільхи), щоб гаряча фаза зупинилась. З цього можна зробити висновок, що виготовили б ми вчасно достатньо своїх ракет, то війна і не почалася б.
crumd написав: Himars - это грузовик на 6 ракет. Его боевые возможности определяются типом ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.
Месяц назад был ажиотаж по поводу гаубиц М777. Все ждали чего-то сверхестественного. Приехали, стреляют, ничего сверхестественного не произошло.
Надособливого нічого не сталось, але артилерія працює, і її робота покращується. Стосовно М142 - це альтернатива Смерчам, боєприпасів до яких практично не лишилося. Це не про щось надзвичайне - це про можливість продовження війни для ЗСУ.
crumd написав:Himars - это грузовик на 6 ракет. Его боевые возможности определяются типом ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.
Как минимум, у них лучше точность и доступность боезапаса. На сколько понимаю, ракет к Ураганам уже почти не осталось. Да и к Градам заканчиваются (но тут хоть чехи помогают).
Месяц назад был ажиотаж по поводу гаубиц М777. Все ждали чего-то сверхестественного. Приехали, стреляют, ничего сверхестественного не произошло.
Жаль, что их приехало "десятки", а не сотни-тысячи. Поэтому и кардинально ничего не поменялось - они лишь заменили выбитые у нас 152мм орудия. Плюс опять-таки, с боекомплектом 152мм - жопа полная. Бутусов об этом еще в 2015 году кричал, что надо кардинально вопрос решать.
У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.
Himars - это грузовик на 6 ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.
А шо тоді такий вий підняли на рф? "Поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к прямому военному столкновению России и США, — МИД РФ". "РФ придется нанести удар по территории США, чтобы сорвать поставки дальнобойных РСЗО. Он уверяет, что это вынужденная мера, так как угроза нависает если не над Москвой, то, по крайней мере, над Московской областью: американские ракеты способны достигать таких расстояний. Перенджиев считает, что речь уже не идет о поражении военных эшелонов на территории Украины. Удары будут наносить по американским логистическим центрам, кораблям и самолетам." https://focus.ua/voennye-novosti/517566 ... sha-mid-rf