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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1213121412151216>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:17

Цікаво , чи можлива на трибуні ООН заява від України типу...
Розуміючи занепокоєння наших Партнерів, беремо на себе одностороннє зобовязання завдавати удари по територію РФ , тільки на ту глибину, на яку РФ завдає ударів по території України.
Станом на сьогодні, найглибше це удар по полігону в м.Яворів..що є на відстані в 950 км від найближчої точки російської території
Таким чином зобовязуємось не бити глибше ніж 950 км від нашого кордону вглиб росії.

ПС
Це приблизно вся територія педерації від Нижнього Новгорода до нас.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 чер, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:17

  tmp01 написав:
  crumd написав:Himars - это грузовик на 6 ракет. Его боевые возможности определяются типом ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.

Как минимум, у них лучше точность и доступность боезапаса.
На сколько понимаю, ракет к Ураганам уже почти не осталось. Да и к Градам заканчиваются (но тут хоть чехи помогают).

Месяц назад был ажиотаж по поводу гаубиц М777. Все ждали чего-то сверхестественного. Приехали, стреляют, ничего сверхестественного не произошло.

Жаль, что их приехало "десятки", а не сотни-тысячи.
Поэтому и кардинально ничего не поменялось - они лишь заменили выбитые у нас 152мм орудия.
Плюс опять-таки, с боекомплектом 152мм - жопа полная. Бутусов об этом еще в 2015 году кричал, что надо кардинально вопрос решать.

+ Вот именно, что приехало ничтожное количество ( как для такой войны) этих гаубиц, которые ещё и стреляют обычными снарядами максимум до 30 км.
Системы HIMARS же позволят значительно превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия, скорострельности и разрушительной силе, что может во многом и предопределить исход этой войны.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:22

  roberto dark написав:
  tmp01 написав:
  crumd написав:Himars - это грузовик на 6 ракет. Его боевые возможности определяются типом ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.

Как минимум, у них лучше точность и доступность боезапаса.
На сколько понимаю, ракет к Ураганам уже почти не осталось. Да и к Градам заканчиваются (но тут хоть чехи помогают).

Месяц назад был ажиотаж по поводу гаубиц М777. Все ждали чего-то сверхестественного. Приехали, стреляют, ничего сверхестественного не произошло.

Жаль, что их приехало "десятки", а не сотни-тысячи.
Поэтому и кардинально ничего не поменялось - они лишь заменили выбитые у нас 152мм орудия.
Плюс опять-таки, с боекомплектом 152мм - жопа полная. Бутусов об этом еще в 2015 году кричал, что надо кардинально вопрос решать.

+ Вот именно, что приехало ничтожное количество ( как для такой войны) этих гаубиц, которые ещё и стреляют обычными снарядами максимум до 30 км.
Системы HIMARS же позволят значительно превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия, скорострельности и разрушительной силе, что может во многом и предопределить исход этой войны.

Не "ничтожное", а приблизно 100 штук.
Himars приїде штук 10, не більше. Вони "могут во многом и предопределить исход этой войны" тільки в вашій уяві.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:27

  andrijk777 написав:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня.

А чим поганий статус біженця?

Тим що будете сидіти у лагері біженців без права виїзду із країни, забирають паспорт до 2х років та заборона працювати на першому етапі.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:30

  Ukrainian написав:
  mephala написав:
  Ukrainian написав:Тим часом Трамп заявляв що він попередив Путіна що буде бомбити Москву якщо Росія вторгнеться на територію України, коли він був президентом.
В його оправдання, Москва не захоплювала нових територій України поки Трамп був на посаді


та да. ми вже від одного чули що він би не віддав Крим якби це було при ньому.
на ділі виявилось все зовсім не так. язиком молоти це не мішки таскати.

Хто зна. Але факт залишається фактом при Трампові Україна не втратила ні метра своєї території. Втратила тільки коли африканець був президентом і Бідон. Значить відчуває слабкість в президентах демократах.

Це не заслуга Трампа, це приписування йому постфактум.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:33

  fler написав:
  crumd написав:
  roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.

Himars - это грузовик на 6 ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.


А шо тоді такий вий підняли на рф? :roll:
"Поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к прямому военному столкновению России и США, — МИД РФ". "РФ придется нанести удар по территории США, чтобы сорвать поставки дальнобойных РСЗО. Он уверяет, что это вынужденная мера, так как угроза нависает если не над Москвой, то, по крайней мере, над Московской областью: американские ракеты способны достигать таких расстояний.
Перенджиев считает, что речь уже не идет о поражении военных эшелонов на территории Украины. Удары будут наносить по американским логистическим центрам, кораблям и самолетам."
https://focus.ua/voennye-novosti/517566 ... sha-mid-rf

та народ, везде зраду ищет...
от Геращенко
⚡️В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:35

  andrijk777 написав:[
Не "ничтожное", а приблизно 100 штук.
Himars приїде штук 10, не більше. Вони "могут во многом и предопределить исход этой войны" тільки в вашій уяві.

То в вашій уяві 100 штук М777 вже на фронті усі як один і стріляють 24/7. А в реальності 70 тільки поступило в минулому місяці із 90 обіцяних.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7138765/
Для яких ще потрібно немало обучених артилеристів між іншим.
От звідси і такий їх низький вплив на хід війни в цілому. Звичайно чуда не буде, але це краще ніж пусті обіцянки тієї ж Німеччини про надання танків чи іншої зброї. "Обіцянки-цяцянки" як то кажуть..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:48

  andrijk777 написав:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня.

А чим поганий статус біженця?

Разрешение на пребывание для беженцев
Признанные беженцы имеют право на получение загранпаспорта для беженцев (Синий паспорт). С ним вы можете выезжать за границу. Но не в свою родную страну, так как вследствие этого вы можете лишиться своего разрешения на пребывание в Германии
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:51

  roberto dark написав:
  andrijk777 написав:[
Не "ничтожное", а приблизно 100 штук.
Himars приїде штук 10, не більше. Вони "могут во многом и предопределить исход этой войны" тільки в вашій уяві.

То в вашій уяві 100 штук М777 вже на фронті усі як один і стріляють 24/7. А в реальності 70 тільки поступило в минулому місяці із 90 обіцяних.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7138765/
Для яких ще потрібно немало обучених артилеристів між іншим.
От звідси і такий їх низький вплив на хід війни в цілому. Звичайно чуда не буде, але це краще ніж пусті обіцянки тієї ж Німеччини про надання танків чи іншої зброї. "Обіцянки-цяцянки" як то кажуть..

Я вам одну вещь скажу
Новость по ссылке от 2 мая, а уже 1 июня

А за месяц ого сколько уже произошло
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:55

  pesikot написав:
  roberto dark написав:
  andrijk777 написав:[
Не "ничтожное", а приблизно 100 штук.
Himars приїде штук 10, не більше. Вони "могут во многом и предопределить исход этой войны" тільки в вашій уяві.

То в вашій уяві 100 штук М777 вже на фронті усі як один і стріляють 24/7. А в реальності 70 тільки поступило в минулому місяці із 90 обіцяних.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7138765/
Для яких ще потрібно немало обучених артилеристів між іншим.
От звідси і такий їх низький вплив на хід війни в цілому. Звичайно чуда не буде, але це краще ніж пусті обіцянки тієї ж Німеччини про надання танків чи іншої зброї. "Обіцянки-цяцянки" як то кажуть..

Я вам одну вещь скажу
Новость по ссылке от 2 мая, а уже 1 июня

А за месяц ого сколько уже произошло

Ну да...За месяц рашисты наверное уже и уничтожить смогли не одну гаубицу к сожалению.
roberto dark
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