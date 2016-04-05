Додано: Сер 01 чер, 2022 18:17

andrijk777 написав: fler написав: У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня.

А чим поганий статус біженця? А чим поганий статус біженця?

Я бачу більше плюсів, ніж мінусів. Зазвичай отримання "біженства", або "міжнародного захисту" - це довгий і складний процес, що потребує значних витрат на юридичне супроводження. Повноцінного статусу біженця люди чекають роками, не маючи весь цей час змоги навіть у відпустку кудись поїхати. Якщо зараз можна це зробити "швиденько та безкоштовно", то нема на що жалітись.Статус біженця дає право постійного проживання, а не тимчасового, як надається зараз для вимушених переселенців. І всі права постійного резидента. Згодом можна подавати і на громадянство. Це вже якась впевненість для тих, кому взагалі немає куди повертатись. Водночас стимул для тих, хто виїхав, не маючи беспосередньої загрози для себе, і зараз здає свою хатинку за гроші справжнім постраждалим.Але я впевнений, що біженство не оформлюється особам без їхнього бажання. Це неможливо. Може Німеччина почала відмовляти в тимчасовому прихистку тим, хто зараз туди приїздить (і пропонують подавати на міжнародний захист - біженство), але ті, хто вже отримав такий статус не можуть бути зобов'язані переоформлюватись як біженці.