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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1214121512161217>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:57

  vitaliian написав:Николаевка освобождена. А это о чём говорит?
Теперь их свора прячется в районе Ивановки, стараясь блокировать продвижение ВСУ. Поможет? Нет. Потому как северо-восточная группа оккупантов оказывается в окружении и им, либо бежать, по сухопутным путям либо вплавь, либо сдаваться в плен.
[https://t.me/zloyodessit/15395

Цей воїн мовить з дивану.
Ткнув на мапі назви двох населених пунктів, і так зрадів, що змінив памперс.
Чому? Тому-що все що він написав, це суцільна маячня.
Щось розтлумачувать не збираюсь, кругом ворог, але насправді картина зовсім не така.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:58

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня.

А чим поганий статус біженця?

Разрешение на пребывание для беженцев
Признанные беженцы имеют право на получение загранпаспорта для беженцев (Синий паспорт). С ним вы можете выезжать за границу. Но не в свою родную страну, так как вследствие этого вы можете лишиться своего разрешения на пребывание в Германии

А чим поганий статус біженця?
Якщо ви реальний біженець то навіщо вам кататись в Україну і назад?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:00

  fler написав:Успіх на Херсонщині вже є :wink: Інфомація за посиланням на 100% відповідає дійсності. Додам лише, що через Інгулець ВСУ перейшли ще 27 травня.

Перейшли, АЛЕ той одеський воїн тицнув на мапі зовсім інші НП.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:04

  roberto dark написав:Ну да...За месяц рашисты наверное уже и уничтожить смогли не одну гаубицу к сожалению.

То у вас мало завези, то уничтожили много

Запомните, если посчитать всё, что говорят рашисты, так у них полк "Азов" насчитывает несколько десятков тысяч человек, что полная чушня

Слушайте и дальше рашистов
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:09

  fler написав:А шо тоді такий вий підняли на рф? :roll:
"Поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к прямому военному столкновению России и США, — МИД РФ". "РФ придется нанести удар по территории США, чтобы сорвать поставки дальнобойных РСЗО. Он уверяет, что это вынужденная мера, так как угроза нависает если не над Москвой, то, по крайней мере, над Московской областью: американские ракеты способны достигать таких расстояний.
Перенджиев считает, что речь уже не идет о поражении военных эшелонов на территории Украины. Удары будут наносить по американским логистическим центрам, кораблям и самолетам."
https://focus.ua/voennye-novosti/517566 ... sha-mid-rf

Так вони постійно виють, щоб нам не давали зброї.
До речі, що там з 500 артсистем, які ви анонсували? ЦЕ 60 мм міномети?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:11

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:А чим поганий статус біженця?

Разрешение на пребывание для беженцев
Признанные беженцы имеют право на получение загранпаспорта для беженцев (Синий паспорт). С ним вы можете выезжать за границу. Но не в свою родную страну, так как вследствие этого вы можете лишиться своего разрешения на пребывание в Германии

А чим поганий статус біженця?
Якщо ви реальний біженець то навіщо вам кататись в Україну і назад?

Взагалі-то почалось з того, що змушують оформляти статус біженців
А це багато обмежень, по проживанню, по роботі, а головне, що це квиток в один кінець
Я надав посилання, можете почитати

Ви не можете повернутись в Україну, якщо повернетесь, то потім вас можуть взагалі не пустити до Німечини, навіть туристом

Якщо комусь це до вподоби, то welcome
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:18

  Камикадзе написав:
  budivelnik написав:1 По нам запустили близько 2400 ракет( карібри , іскандери ,ікси...)
2 Від ракет загинуло пару сотень мирних....
3 Всього загинуло більше 10 000 мирних...тобто від ракет 1-2% всіх смертей.

Від коли зброя, яка нанесла 1-2% уражень стала головною?


Абсолютно верно. 1-2% это еще при условии остутствия у нас ПВО/ПРО. Наши ракеты были бы в большинстве сбиты еще до подлета к цели.
Эффективность на первом этапе в Николаевской области показали мобильные ДРГ в ПТУРСами и ПЗРК.

Хіба що на морі можливо збити більшість протикорабельних крилатих ракет, бо там для цього ідеальні умови. Не знаю статистики по наших Нептунах, але вони теж вражали цілі при мізерній кількості. На суші навіть великі гвинтокрили не можуть виявити і збити, не кажучи вже про малі і швидкі крилаті ракети, бо суша не рівне море. Якщо в нас збивають 10% ракет, ну в них буде 20-30%, не більше.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:29

  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.

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antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:36

  antey1969 написав:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.

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Українців прирівняли до звичайних безробітних. Тобто підвищили статус
ritter
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:17

  andrijk777 написав:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня.

А чим поганий статус біженця?

Я бачу більше плюсів, ніж мінусів. Зазвичай отримання "біженства", або "міжнародного захисту" - це довгий і складний процес, що потребує значних витрат на юридичне супроводження. Повноцінного статусу біженця люди чекають роками, не маючи весь цей час змоги навіть у відпустку кудись поїхати. Якщо зараз можна це зробити "швиденько та безкоштовно", то нема на що жалітись.
Статус біженця дає право постійного проживання, а не тимчасового, як надається зараз для вимушених переселенців. І всі права постійного резидента. Згодом можна подавати і на громадянство. Це вже якась впевненість для тих, кому взагалі немає куди повертатись. Водночас стимул для тих, хто виїхав, не маючи беспосередньої загрози для себе, і зараз здає свою хатинку за гроші справжнім постраждалим.

Але я впевнений, що біженство не оформлюється особам без їхнього бажання. Це неможливо. Може Німеччина почала відмовляти в тимчасовому прихистку тим, хто зараз туди приїздить (і пропонують подавати на міжнародний захист - біженство), але ті, хто вже отримав такий статус не можуть бути зобов'язані переоформлюватись як біженці.
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