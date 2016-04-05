roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS. https://threadreaderapp.com/thread/1531 ... 10912.html P S Кожна атака російської армії буде відбита і кожну точку російського постачання буде знешкоджено на відстані 80 км
Боевые действия в Украине продлятся еще много месяцев, – госсекретарь США Энтони Блинкен.
fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів...
ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?
Пруф в студию или лапшерезка. Если бы так было, как вы утверждаете, все бы уже вывалили в эфир для мировой общественности.
fler написав:То, что я пишу, не надо сразу искать в новостях. Оно если там появится, то позже. Верить или нет - личное дело каждого.