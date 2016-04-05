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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1215121612171218>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.
https://threadreaderapp.com/thread/1531 ... 10912.html
P S Кожна атака російської армії буде відбита і кожну точку російського постачання буде знешкоджено на відстані 80 км
Боевые действия в Украине продлятся еще много месяцев, – госсекретарь США Энтони Блинкен.

Где-то тихонько всплакнул Арестович…
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:Пишут что в Лимане затрехсотили пушилина, который приехал назначать «мэра». С ним несколько шерстяных из Чечни. Тем повезло меньше.Ждём подтверждения
Не підстрелил
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:04

  crumd написав:
  GALeon написав:Боевые действия в Украине продлятся еще много месяцев, – госсекретарь США Энтони Блинкен.

А многие не понимали почему из Украины не выпускают мужчин. Постепенно все станут солдатами.

Щоб всі стали солдатами треба щоб на фронті гинуло 100000 в місяць. Такого немає, а багатомільйонної армії не потрібно, тому далеко не всі стануть солдатами.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:48

  antey1969 написав:
  fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів... :(

ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?

Пруф в студию или лапшерезка.
Если бы так было, как вы утверждаете, все бы уже вывалили в эфир для мировой общественности.

  fler написав:То, что я пишу, не надо сразу искать в новостях. Оно если там появится, то позже. Верить или нет - личное дело каждого.

Щось появляється:
Олексій Арестович – радник очільника Офісу Президента. За його словами, вочевидь "трапилась маленька Буча".
https://24tv.ua/stalasya-malenka-bucha- ... m_n1992873
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Может был вопрос, почему в Киеве идёт такой сброс воды из водохранилища, и это уже пару недель точно. Я давно такого не видал.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:05

  hume написав:Может был вопрос, почему в Киеве идёт такой сброс воды из водохранилища, и это уже пару недель точно. Я давно такого не видал.

Может, потому что, разлив рек
Такое бывает по весне
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:09

  Витаха написав:Телеграмм канал "злойодессит" серьëзный источник
рад что вам зашло. Есть ещё ТГ канал диванный стратег. Рекомендую.

"Диванний стратєг
Дійсно важливі новини російсько-українській війні та навколо неї"
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:13

  pesikot написав:
  hume написав:Может был вопрос, почему в Киеве идёт такой сброс воды из водохранилища, и это уже пару недель точно. Я давно такого не видал.

Может, потому что, разлив рек
Такое бывает по весне

Нет нет. Что то давно происходит. Просто гоняю часто через пешеходный и смотрю на течение. Такого давно не помню. Поэтому начала закрадываться мысль, что это делается в военных целей, но вот кого....
https://www.ukr.net/news/details/russia ... 90104.html
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Футбольні воїни нас сьогодні порадують?
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:Может был вопрос, почему в Киеве идёт такой сброс воды из водохранилища, и это уже пару недель точно. Я давно такого не видал.
Ще раніше почали. Заходи безпеки, якщо пошкодять греблю, пісєц і половині Києва і містам нижче
Faceless
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