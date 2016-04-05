На Заволжском кладбище в Ульяновске волонтеры сфотографировали 42 могилы с датами смерти после 24 февраля 2022 года, почти все надгробия украшены флагами ВДВ
Как сообщает "Медиазона", редакция изучила список похороненных и сравнила с данными, собранными командой волонтеров. Выяснилось, что о смерти 21 человека публично не сообщали ни СМИ, ни родственники.
По данным редакции, в Ульяновске базируется 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. Как оказалось, многие из похороненных служили именно в этом подразделении. Всего, по подсчетам журналистов, в это бригаде погибли не менее 52 человек. При указании места гибели десантников упоминаются города Гостомель под Киевом и Волноваха в Донецкой области.
Как сказал бы Петросянц их отмегапиксели, и все конечно бы заржали.