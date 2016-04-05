RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1215121612171218
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:10

Американцi вже обрадували - передадуть аж 4 :!: РСЗО HIMARS. Стiльки галасу було, а в результатi пшик (
https://detaly.co.il/ssha-utverdili-pak ... rvnichali/
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 943
З нами з: 04.06.19
Подякував: 237 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:14

На Заволжском кладбище в Ульяновске волонтеры сфотографировали 42 могилы с датами смерти после 24 февраля 2022 года, почти все надгробия украшены флагами ВДВ

Как сообщает "Медиазона", редакция изучила список похороненных и сравнила с данными, собранными командой волонтеров. Выяснилось, что о смерти 21 человека публично не сообщали ни СМИ, ни родственники.

По данным редакции, в Ульяновске базируется 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. Как оказалось, многие из похороненных служили именно в этом подразделении. Всего, по подсчетам журналистов, в это бригаде погибли не менее 52 человек. При указании места гибели десантников упоминаются города Гостомель под Киевом и Волноваха в Донецкой области.

Как сказал бы Петросянц их отмегапиксели, и все конечно бы заржали.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13239
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:а в результатi пшик (

все норм. точечно размотает
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5041
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:46

  Goodman написав:
  roberto dark написав:а в результатi пшик (

все норм. точечно размотает

Може брити ще допоставлять американських РСЗО М270 :wink:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 943
З нами з: 04.06.19
Подякував: 237 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:53

  GALeon написав:
edvardd написав:Пишут что в Лимане затрехсотили пушилина, который приехал назначать «мэра». С ним несколько шерстяных из Чечни. Тем повезло меньше.Ждём подтверждения
Не підстрелил

ну хоть обосрался...но чеченов положили...

  hume написав:Может был вопрос, почему в Киеве идёт такой сброс воды из водохранилища, и это уже пару недель точно. Я давно такого не видал.

в Запорожье тоже сбрасывают давно...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7388
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 05:35

⚡️⚡️США продадуть Україні чотири безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, - повідомляє (https://www.reuters.com/business/aerosp ... 6-01/?s=09) Reuters.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7388
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 05:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:ну хоть обосрался...но чеченов положили...

Прохання не ображати чеченців, вони на нашій стороні і воюють за нас, і ненавидять мордор. А це кадировці, це нЕлюди.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6220 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1215121612171218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95787
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3020
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (140)
02.06.2022 04:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.