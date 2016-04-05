На Заволжском кладбище в Ульяновске волонтеры сфотографировали 42 могилы с датами смерти после 24 февраля 2022 года, почти все надгробия украшены флагами ВДВ
Как сообщает "Медиазона", редакция изучила список похороненных и сравнила с данными, собранными командой волонтеров. Выяснилось, что о смерти 21 человека публично не сообщали ни СМИ, ни родственники.
По данным редакции, в Ульяновске базируется 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. Как оказалось, многие из похороненных служили именно в этом подразделении. Всего, по подсчетам журналистов, в это бригаде погибли не менее 52 человек. При указании места гибели десантников упоминаются города Гостомель под Киевом и Волноваха в Донецкой области.
Как сказал бы Петросянц их отмегапиксели, и все конечно бы заржали.
roberto dark написав:Може брити ще допоставлять американських РСЗО М270
справа в тому, що сама наявність і мобільність установок значно засмучує "втарую армию мира" При нагоді можна і лукаша покарати і "весь партізанскій край". Якщо вони рипнуться. Бульбаши , це не раша , де простори і гори - ось поряд і кара буде неминуча.
По залізничній інфраструктурі на Львівщині влучили чотири крилаті ракети
Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря.
Суттєво пошкоджені об’єкти залізниці. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення.
«Є п’ять поранених – 3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському. Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема»