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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1216121712181219>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:10

Американцi вже обрадували - передадуть аж 4 :!: РСЗО HIMARS. Стiльки галасу було, а в результатi пшик (
https://detaly.co.il/ssha-utverdili-pak ... rvnichali/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:14

На Заволжском кладбище в Ульяновске волонтеры сфотографировали 42 могилы с датами смерти после 24 февраля 2022 года, почти все надгробия украшены флагами ВДВ

Как сообщает "Медиазона", редакция изучила список похороненных и сравнила с данными, собранными командой волонтеров. Выяснилось, что о смерти 21 человека публично не сообщали ни СМИ, ни родственники.

По данным редакции, в Ульяновске базируется 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. Как оказалось, многие из похороненных служили именно в этом подразделении. Всего, по подсчетам журналистов, в это бригаде погибли не менее 52 человек. При указании места гибели десантников упоминаются города Гостомель под Киевом и Волноваха в Донецкой области.

Как сказал бы Петросянц их отмегапиксели, и все конечно бы заржали.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:а в результатi пшик (

все норм. точечно размотает
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:46

  Goodman написав:
  roberto dark написав:а в результатi пшик (

все норм. точечно размотает

Може брити ще допоставлять американських РСЗО М270 :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:53

  GALeon написав:
edvardd написав:Пишут что в Лимане затрехсотили пушилина, который приехал назначать «мэра». С ним несколько шерстяных из Чечни. Тем повезло меньше.Ждём подтверждения
Не підстрелил

ну хоть обосрался...но чеченов положили...

  hume написав:Может был вопрос, почему в Киеве идёт такой сброс воды из водохранилища, и это уже пару недель точно. Я давно такого не видал.

в Запорожье тоже сбрасывают давно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 05:35

⚡️⚡️США продадуть Україні чотири безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, - повідомляє (https://www.reuters.com/business/aerosp ... 6-01/?s=09) Reuters.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 05:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:ну хоть обосрался...но чеченов положили...

Прохання не ображати чеченців, вони на нашій стороні і воюють за нас, і ненавидять мордор. А це кадировці, це нЕлюди.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:Може брити ще допоставлять американських РСЗО М270

справа в тому, що сама наявність і мобільність установок значно засмучує "втарую армию мира" При нагоді можна і лукаша покарати і "весь партізанскій край".
Якщо вони рипнуться. Бульбаши , це не раша , де простори і гори - ось поряд і кара буде неминуча.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:49

По залізничній інфраструктурі на Львівщині влучили чотири крилаті ракети

Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря.

Суттєво пошкоджені об’єкти залізниці. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення.

«Є п’ять поранених – 3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському. Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема»
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:47

  roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.
https://threadreaderapp.com/thread/1531 ... 10912.html
P S Кожна атака російської армії буде відбита і кожну точку російського постачання буде знешкоджено на відстані 80 км

Посчитайте на пальцах,:
1. какое количество их необходимо?
2. Какой объём(физический в тоннах и метрах кубических) должен быть поставлен БК?
3. "Дорога ложка к обеду"(за это удалят пост, но надеюсь просчитаете)
  roberto dark написав:Американцi вже обрадували - передадуть аж 4 :!: РСЗО HIMARS. Стiльки галасу було, а в результатi пшик (
https://detaly.co.il/ssha-utverdili-pak ... rvnichali/

Не придумывайте для других истории про вундервафли.
Kudrjavuy
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