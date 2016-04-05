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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1216121712181219
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:56

  budivelnik написав:Цікаво , чи можлива на трибуні ООН заява від України типу...
Розуміючи занепокоєння наших Партнерів, беремо на себе одностороннє зобовязання завдавати удари по територію РФ , тільки на ту глибину, на яку РФ завдає ударів по території України.
Станом на сьогодні, найглибше це удар по полігону в м.Яворів..що є на відстані в 950 км від найближчої точки російської території
Таким чином зобовязуємось не бити глибше ніж 950 км від нашого кордону вглиб росії.

ПС
Це приблизно вся територія педерації від Нижнього Новгорода до нас.....

Пример Турции на границе с Сирией, что оккупировала Рашка.
Как только полетело по Турции было принято решение создать на территории Сирии ВС Турции "зоны безопасности"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:59

  pesikot написав:
  roberto dark написав: То в вашій уяві 100 штук М777 вже на фронті усі як один і стріляють 24/7. А в реальності 70 тільки поступило в минулому місяці із 90 обіцяних.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7138765/
Для яких ще потрібно немало обучених артилеристів між іншим.
От звідси і такий їх низький вплив на хід війни в цілому. Звичайно чуда не буде, але це краще ніж пусті обіцянки тієї ж Німеччини про надання танків чи іншої зброї. "Обіцянки-цяцянки" як то кажуть..

Я вам одну вещь скажу
Новость по ссылке от 2 мая, а уже 1 июня

А за месяц ого сколько уже произошло

БК закончился.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:04

  sashaqbl написав:
  fler написав:А шо тоді такий вий підняли на рф? :roll:
"Поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к прямому военному столкновению России и США, — МИД РФ". "РФ придется нанести удар по территории США, чтобы сорвать поставки дальнобойных РСЗО. Он уверяет, что это вынужденная мера, так как угроза нависает если не над Москвой, то, по крайней мере, над Московской областью: американские ракеты способны достигать таких расстояний.
Перенджиев считает, что речь уже не идет о поражении военных эшелонов на территории Украины. Удары будут наносить по американским логистическим центрам, кораблям и самолетам."
https://focus.ua/voennye-novosti/517566 ... sha-mid-rf

Так вони постійно виють, щоб нам не давали зброї.
До речі, що там з 500 артсистем, які ви анонсували? ЦЕ 60 мм міномети?

Рифляндия резко стала против ЯО, когда у Украины возник шанс стать официально ... - поставить на дежурство ЯО.
Но усилиями всех сторон Украина была разоружена: с "Москвы" были изъяты ядерные боеприпасы и возвращены РФ.

Теперь шантаж ЯО возобновиться по полной.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:19

  Василь-Рівне написав:
  edvardd написав:ну хоть обосрался...но чеченов положили...

Прохання не ображати чеченців, вони на нашій стороні і воюють за нас, і ненавидять мордор. А це кадировці, це нЕлюди.

На жаль ВЫ не просто ПРАВЫ, но пора научиться понимать наш "украинский лексикон", и воспринимать сказанное по сути.
Их, словно букварю обучать, что, в общении, их считают за добропорядочных украинцев.
У нас нет по определению разделения наций с негативом.
В рядах Вооруженных сил Украины - так же достаточное количество и русских.
- Но не представителей оккупационных частей Рифляндкого вермахта.
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