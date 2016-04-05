Наконец, вместо обычного контейнера с шестью ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров. Этот последний тип боеприпаса, как полагают наблюдатели, Украина пока не получит.

По словам источника Washington Post, речь идет о мобильной РЗСО HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 км. Можно предположить, что поставлены будут ракеты GMLRS. Источник Франс пресс говорит о дальности поражения в 80 км.Несколько высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности подтвердили газете, что украинская сторона дала им заверения, что не будет обстреливать цели в России. Об этом же сказали источники агентства Франс пресс.Системы HIMARS, считают в правительстве США, должны помочь ВСУ в поражении российской артиллерии, а в городских условиях, например в Северодонецке, ракеты можно применять для точных ударов по живой силе.Сколько именно машин пошлют в Украину США, пока не ясно, но источники Washington Post говорят о "небольшом числе". Военные эксперты указывают, что российская армия далеко превосходит украинскую в количестве артиллерийских вооружений, пусть и уступающих по своим характеристикам западным орудиям.Боеприпасы к американским РЗСО делятся на три типа с разной дальностью поражения. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается шесть таких ракет.Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 км.