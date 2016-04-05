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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1216121712181219>
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:59

  pesikot написав:
  roberto dark написав: То в вашій уяві 100 штук М777 вже на фронті усі як один і стріляють 24/7. А в реальності 70 тільки поступило в минулому місяці із 90 обіцяних.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7138765/
Для яких ще потрібно немало обучених артилеристів між іншим.
От звідси і такий їх низький вплив на хід війни в цілому. Звичайно чуда не буде, але це краще ніж пусті обіцянки тієї ж Німеччини про надання танків чи іншої зброї. "Обіцянки-цяцянки" як то кажуть..

Я вам одну вещь скажу
Новость по ссылке от 2 мая, а уже 1 июня

А за месяц ого сколько уже произошло

БК закончился.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:04

  sashaqbl написав:
  fler написав:А шо тоді такий вий підняли на рф? :roll:
"Поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к прямому военному столкновению России и США, — МИД РФ". "РФ придется нанести удар по территории США, чтобы сорвать поставки дальнобойных РСЗО. Он уверяет, что это вынужденная мера, так как угроза нависает если не над Москвой, то, по крайней мере, над Московской областью: американские ракеты способны достигать таких расстояний.
Перенджиев считает, что речь уже не идет о поражении военных эшелонов на территории Украины. Удары будут наносить по американским логистическим центрам, кораблям и самолетам."
https://focus.ua/voennye-novosti/517566 ... sha-mid-rf

Так вони постійно виють, щоб нам не давали зброї.
До речі, що там з 500 артсистем, які ви анонсували? ЦЕ 60 мм міномети?

Рифляндия резко стала против ЯО, когда у Украины возник шанс стать официально ... - поставить на дежурство ЯО.
Но усилиями всех сторон Украина была разоружена: с "Москвы" были изъяты ядерные боеприпасы и возвращены РФ.

Теперь шантаж ЯО возобновиться по полной.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:19

  Василь-Рівне написав:
  edvardd написав:ну хоть обосрался...но чеченов положили...

Прохання не ображати чеченців, вони на нашій стороні і воюють за нас, і ненавидять мордор. А це кадировці, це нЕлюди.

На жаль ВЫ не просто ПРАВЫ, но пора научиться понимать наш "украинский лексикон", и воспринимать сказанное по сути.
Их, словно букварю обучать, что, в общении, их считают за добропорядочных украинцев.
У нас нет по определению разделения наций с негативом.
В рядах Вооруженных сил Украины - так же достаточное количество и русских.
- Но не представителей оккупационных частей Рифляндкого вермахта.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:25

  edvardd написав:⚡️⚡️США продадуть Україні чотири безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, - повідомляє (https://www.reuters.com/business/aerosp ... 6-01/?s=09) Reuters.

"Могут продать"
"Могут оснащаться"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 02 чер, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Такая "денацификация". РФ отправляет в Украину нацистов

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:29

Хтось думав - дадуть одразу сотні установок, тисячі ракет. Такі речі у великих кількостях не передають, це не стрілецька зброя, не патрони. Тільки своє озброєння могло врятувати ситуацію.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:26

  edvardd написав:Арестович:
- Наткнулся у уважаемой Yulia Zabelina на пост про необходимость взрослеть (см. скрин).
Пост родился, по ее словам, из дискуссии в журналистской среде о том, можно ли критиковать власть по время войны?..
- Можно и нужно! заключает Юлия.
Хочу горячо ее поддержать: - можно и нужно!
Только вдобавок к этому светлому порыву нужно ещё кое-то: нужно уметь это делать.🤣🤣🤣
——-
Проблема проблемы критики украинской власти журналистким профессиональным сообществом состоит вовсе не в том, можно или нельзя критиковать власть во время войны или в любое другое время.
Проблема в доступе к реальной информации и способности ее профессионально оценить.
...........

Спасибо!
Лучший пост за последнюю неделю. А, может, и больше.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:34

  ЛАД написав:
  edvardd написав:Арестович:
- Наткнулся у уважаемой Yulia Zabelina на пост про необходимость взрослеть (см. скрин).
Пост родился, по ее словам, из дискуссии в журналистской среде о том, можно ли критиковать власть по время войны?..
- Можно и нужно! заключает Юлия.
Хочу горячо ее поддержать: - можно и нужно!
Только вдобавок к этому светлому порыву нужно ещё кое-то: нужно уметь это делать.🤣🤣🤣
——-
Проблема проблемы критики украинской власти журналистким профессиональным сообществом состоит вовсе не в том, можно или нельзя критиковать власть во время войны или в любое другое время.
Проблема в доступе к реальной информации и способности ее профессионально оценить.
...........

Спасибо!
Лучший пост за последнюю неделю. А, может, и больше.


- Специалисты говорят, что жить стало лучше
= Но люди говорят, что это не так.
- Но ведь люди - не специалисты!
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:44

  jump написав:По залізничній інфраструктурі на Львівщині влучили чотири крилаті ракети

Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря.

Суттєво пошкоджені об’єкти залізниці. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення.

«Є п’ять поранених – 3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському. Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема»
Видимо должны были ехать какие то поставки из Словакии.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:00

  fler написав:
  crumd написав:
  roberto dark написав:Західні військові аналітики прогнозують закінчення гарячої фази війни до дня Незалежності України через отримання ракетної артилерії М142 HIMARS.

Himars - это грузовик на 6 ракет. Если самые простые неуправляемые, то он ничем не лучше советских Града или Урагана, которые стоят на вооружении ВСУ.


А шо тоді такий вий підняли на рф? :roll:
"Поставки Украине РСЗО HIMARS могут привести к прямому военному столкновению России и США, — МИД РФ". "РФ придется нанести удар по территории США, чтобы сорвать поставки дальнобойных РСЗО. Он уверяет, что это вынужденная мера, так как угроза нависает если не над Москвой, то, по крайней мере, над Московской областью: американские ракеты способны достигать таких расстояний.
Перенджиев считает, что речь уже не идет о поражении военных эшелонов на территории Украины. Удары будут наносить по американским логистическим центрам, кораблям и самолетам."
https://focus.ua/voennye-novosti/517566 ... sha-mid-rf

По словам источника Washington Post, речь идет о мобильной РЗСО HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 км. Можно предположить, что поставлены будут ракеты GMLRS. Источник Франс пресс говорит о дальности поражения в 80 км.

Несколько высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности подтвердили газете, что украинская сторона дала им заверения, что не будет обстреливать цели в России. Об этом же сказали источники агентства Франс пресс.

Системы HIMARS, считают в правительстве США, должны помочь ВСУ в поражении российской артиллерии, а в городских условиях, например в Северодонецке, ракеты можно применять для точных ударов по живой силе.

Зображення
Сколько именно машин пошлют в Украину США, пока не ясно, но источники Washington Post говорят о "небольшом числе". Военные эксперты указывают, что российская армия далеко превосходит украинскую в количестве артиллерийских вооружений, пусть и уступающих по своим характеристикам западным орудиям.

Боеприпасы к американским РЗСО делятся на три типа с разной дальностью поражения. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается шесть таких ракет.

Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 км. Наконец, вместо обычного контейнера с шестью ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров. Этот последний тип боеприпаса, как полагают наблюдатели, Украина пока не получит.

https://www.bbc.com/russian/news-61655537
Но пошуметь росс. пропагандонам никто не мешает. Они же до сих пор не победили, потому что воюют не с Украиной, а с НАТО и США. :)
ЛАД
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