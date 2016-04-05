Польський уряд із 1 липня більше не виплачуватиме по 40 злотих на день (близько 276 грн) на харчування та проживання українців, які рятуються від війни в Польщі. Про це йдеться у виданні Rzeczpospolita.
Уряд розраховує, що вони зможуть працевлаштуватися та забезпечувати себе самостійно. Водночас зазначають, що будуть винятки, зокрема, розширять пільги для людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних.
«Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», – сказав заступник глави польського МВС Павел Шефернакері.
Польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів.
У виданні додають, що це рішення прийняли через великі видатки на утримання українців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.
Schmit написав:Хтось думав - дадуть одразу сотні установок, тисячі ракет. Такі речі у великих кількостях не передають, це не стрілецька зброя, не патрони. Тільки своє озброєння могло врятувати ситуацію.
хватит ныть, дают не 4 установки, а 4 дивизиона...
⚡️Туреччина погодилася віддати Байрактар, на який збирали збирали гроші литовські волонтери – безкоштовно, - повідомив міністр оборони Литви А зібрані гроші підуть на боєприпаси для нього та підтримку України
– Если все-таки говорить о количестве установок – сколько их нужно Украине, чтобы переломить ход войны?
– Как минимум 48 установок M142 или M270A1, которые могли бы перемещаться вдоль линии фронта. Часть нужна на херсонском направлении, часть на харьковском, другие могли бы отправиться в Донбасс и Запорожье. В идеале же – 6 батарей по 8 установок в каждой, плюс еще 8 установок для усиления в Донбассе и еще 8 для резерва и обучения.
fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів...
ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?
Пруф в студию или лапшерезка. Если бы так было, как вы утверждаете, все бы уже вывалили в эфир для мировой общественности.
fler написав:То, что я пишу, не надо сразу искать в новостях. Оно если там появится, то позже. Верить или нет - личное дело каждого.
Стоит подождать. Денисову уволили. К ней было много претензий. В т.ч. и такая:
В Раде же некоторые нардепы такую инициативу объясняют "непонятной концентрацией медийной работы на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами".
Тут писали об ОПЕК+. Несколько подробнее и без криминологии:
Члены ОПЕК+ (организации стран-эскпортеров нефти) подумывают исключить Россию из соглашения, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на его участников. Логика такая: в 2020 участники ОПЕК+ договорились о том, сколько нефти добывает каждый. Тогда цена на нефть сильно упала, и квоты придумали, чтобы заставить ее расти.
Теперь Россия и так вынуждена сокращать добычу из-за санкций, пересказывает WSJ логику членов ОПЕК+. Если исключить ее из соглашения, российскую квоту можно будет перераспределить между другими участниками: они будут добывать больше, и ЕС будет чуть проще отказываться от российской нефти.
Пока это выглядит одним из возможных, но не единственным сценарием. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии уверял в интервью Financial Times, что Россия останется в ОПЕК+. Источники агентства Рейтер тоже говорили, что параметры соглашения останутся прежними.