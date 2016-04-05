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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1216121712181219
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:04

Польща припинить виплачувати допомогу біженцям з України

Наразі уряд Польщі виплачує по 40 злотих на день.

Польський уряд із 1 липня більше не виплачуватиме по 40 злотих на день (близько 276 грн) на харчування та проживання українців, які рятуються від війни в Польщі. Про це йдеться у виданні Rzeczpospolita.

Уряд розраховує, що вони зможуть працевлаштуватися та забезпечувати себе самостійно. Водночас зазначають, що будуть винятки, зокрема, розширять пільги для людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних.

«Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих на кожного до 500 і вище злотих на кожну дитину, та інші суми, що випливають із соціальної допомоги. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її і з усім справляються. Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», – сказав заступник глави польського МВС Павел Шефернакері.

Польський уряд у спеціальному законі спочатку гарантував пільги на перші 60 днів для українців, які рятуються від війни, а місяць тому продовжив їх ще на 60 днів.

У виданні додають, що це рішення прийняли через великі видатки на утримання українців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тисяч осіб у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:23

  Schmit написав:Хтось думав - дадуть одразу сотні установок, тисячі ракет. Такі речі у великих кількостях не передають, це не стрілецька зброя, не патрони. Тільки своє озброєння могло врятувати ситуацію.

хватит ныть, дают не 4 установки, а 4 дивизиона...

⚡️Туреччина погодилася віддати Байрактар, на який збирали збирали гроші литовські волонтери – безкоштовно, - повідомив міністр оборони Литви
А зібрані гроші підуть на боєприпаси для нього та підтримку України
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати подметил заправки, те, что принято называть ноунэйм, норм приторговывают 95ым по 62 грн. И топливо есть практически каждый день до обеда и очередей нет особо. Но хз что и откуда
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:29

  edvardd написав:хватит ныть, дают не 4 установки, а 4 дивизиона...

З чого ви взяли?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:44

Дополню о HIMARS - https://www.svoboda.org/a/himars-protiv-armii-putina-bystree-vyshe-siljnee/31878823.html. Очень подробная популярная статья.
Там есть, сколько надо бы установок. Посмотрим, сколько дадут реально. Если сообщат.
– Если все-таки говорить о количестве установок – сколько их нужно Украине, чтобы переломить ход войны?

– Как минимум 48 установок M142 или M270A1, которые могли бы перемещаться вдоль линии фронта. Часть нужна на херсонском направлении, часть на харьковском, другие могли бы отправиться в Донбасс и Запорожье. В идеале же – 6 батарей по 8 установок в каждой, плюс еще 8 установок для усиления в Донбассе и еще 8 для резерва и обучения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:55

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:
  fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів... :(

ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?

Пруф в студию или лапшерезка.
Если бы так было, как вы утверждаете, все бы уже вывалили в эфир для мировой общественности.

  fler написав:То, что я пишу, не надо сразу искать в новостях. Оно если там появится, то позже. Верить или нет - личное дело каждого.

Щось появляється:
Олексій Арестович – радник очільника Офісу Президента. За його словами, вочевидь "трапилась маленька Буча".
https://24tv.ua/stalasya-malenka-bucha- ... m_n1992873

Стоит подождать.
Денисову уволили. К ней было много претензий. В т.ч. и такая:
В Раде же некоторые нардепы такую инициативу объясняют "непонятной концентрацией медийной работы на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами".

https://www.rbc.ua/rus/news/denisovu-uvolili-dolzhnosti-ombudsmena-1653998496.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:21

Тут писали об ОПЕК+.
Несколько подробнее и без криминологии:
Члены ОПЕК+ (организации стран-эскпортеров нефти) подумывают исключить Россию из соглашения, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на его участников. Логика такая: в 2020 участники ОПЕК+ договорились о том, сколько нефти добывает каждый. Тогда цена на нефть сильно упала, и квоты придумали, чтобы заставить ее расти.

Теперь Россия и так вынуждена сокращать добычу из-за санкций, пересказывает WSJ логику членов ОПЕК+. Если исключить ее из соглашения, российскую квоту можно будет перераспределить между другими участниками: они будут добывать больше, и ЕС будет чуть проще отказываться от российской нефти.

Пока это выглядит одним из возможных, но не единственным сценарием. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии уверял в интервью Financial Times, что Россия останется в ОПЕК+. Источники агентства Рейтер тоже говорили, что параметры соглашения останутся прежними.

https://www.bbc.com/russian/news-61668488
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:40

  hume написав:Кстати подметил заправки, те, что принято называть ноунэйм, норм приторговывают 95ым по 62 грн. И топливо есть практически каждый день до обеда и очередей нет особо. Но хз что и откуда

это "самовары", надо бы такое временно разрешить...

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:хватит ныть, дают не 4 установки, а 4 дивизиона...

З чого ви взяли?

Одессит писал...
edvardd
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