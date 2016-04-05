Члены ОПЕК+ (организации стран-эскпортеров нефти) подумывают исключить Россию из соглашения, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на его участников. Логика такая: в 2020 участники ОПЕК+ договорились о том, сколько нефти добывает каждый. Тогда цена на нефть сильно упала, и квоты придумали, чтобы заставить ее расти.



Теперь Россия и так вынуждена сокращать добычу из-за санкций, пересказывает WSJ логику членов ОПЕК+. Если исключить ее из соглашения, российскую квоту можно будет перераспределить между другими участниками: они будут добывать больше, и ЕС будет чуть проще отказываться от российской нефти.



Пока это выглядит одним из возможных, но не единственным сценарием. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии уверял в интервью Financial Times, что Россия останется в ОПЕК+. Источники агентства Рейтер тоже говорили, что параметры соглашения останутся прежними.