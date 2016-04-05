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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1217121812191220
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:11

Реальная перспектива развития событий: https://interfax.com.ua/news/general/836601.html
:cry: :evil:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:16

Російські державні та загалом прокремлівські ЗМІ отримали вказівку від Кремля «не тиражувати» тему 100 днів війни та «не акцентувати» увагу читачів та глядачів на тривалості бойових дій. Про це пише «Медуза» з посиланням на власні джерела в адміністрації президента РФ, ЗМІ та мерії Москви. Сотий день повномасштабної російської агресій припадає на 3 червня.

«Медуза» звернула увагу, що в російських онлайн-трансляціях, присвячених війні, у ТАРС, на «Першому каналі» і «Росії 1», на сайтах RT та «РИА Новости», у провладних таблоїдах «Комсомольська правда» та «Московський комсомолець» вказано лише поточну дату, а не тривалість вторгнення.

«Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення. Під час розмов про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і таке інше. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого. Можна сказати, що взяті якісь населені пункти, але людям їхня назва нічого не говорить. Це багато чи мало? Цілі "операції" близькі чи ще ні?» – сказав журналістам співрозмовник в АП.

Джерело «Медузи», посилаючись на результати закритих соціологічних опитувань, наголосило, що багато росіян і так упевнені, що війна затяглася, а її цілі вони не розуміють.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі «Медузі» заявив, що у війни, яку російська пропаганда вперто називає «спецоперацією», «не може бути чітко визначеного таймінгу».

https://detector.media/infospace/articl ... ny-meduza/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:21

  Kudrjavuy написав:Реальная перспектива развития событий: https://interfax.com.ua/news/general/836601.html
:cry: :evil:

очікується нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів і по позиціях українських військ, і по цивільних і логістичних об'єктах на всій території України, продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок завдання ракетно-авіаційних ударів, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.
ойли, мало верится, если бы могли уже так бы нарастили, по 200 ракет в день бы запускали с танками на парашютах.

РФ ведёт войну на максимуме своих возможностей (не считая Яо). Снятие с консервации техники 70х годов тому пример. Вангую постепенное сокращение активности бд до середины лета-осени.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:26

  vitaliian написав:
Вчера по территории Сумской области из воздушного пространства Брянской области штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар посредством Х-25…

Х-25 это старая советская ракета класса воздух-поверхность, малого радиуса действия, разработанная в 1973 году.

Отмечу, то ранее удары наносились в основном Х-29.

То есть, уже даже Х-29 становятся дефицитными и достают из закромов Х-25? Понаблюдаю ещё несколько дней за их оперативностью, но не исключаю, что частота применения именно Х-25 будет ото дня ко дню только расти.

Конечно, факт перехода от более нового к более старому вооружению российскими оккупантами не может не радовать, но вот тот факт, что Х-25 была выпущена в количестве более 20 тыс единиц не особо радует.

Х-25 максимальная дальность пуска 7 км.
Х-25М максимальная дальность пуска 10 км.
Ниочем. Артилерія б'є набагато дальше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:41

просто позитивное видео

edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:42

15:35 Национальный банк Украины повысил ключевую ставку с 10 до 25%.

15:26 Швеция поставит Украине партию противокорабельных ракет, противотанковых ракетных комплексов, снайперских винтовок и боеприпасов на сумму 95 млн евро. В эту сумму также входит экономическая помощь ВСУ. Это четвертый пакет помощи, выделенный Стокгольмом Киеву. Об новой партии помощи Украине в твиттере написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

15:06 Турция бесплатно передаст Украине Байрактар, на который литовские волонтеры собирали средства. Об этом в твиттере написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

http://surl.li/ccrre
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:48

  andrijk777 написав:...........
Ниочем. Артилерія б'є набагато дальше.

Х-25МП до 40 км.
Х-29 тяжелее, но дальность ниже - у Х-29ТЭ 20-30 км.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 чер, 2022 16:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:50

ЛАД Х-25 - це ракета приблизно того ж масштабу, що й до Смерча.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:13

  vvbr написав:
  jump написав:По залізничній інфраструктурі на Львівщині влучили чотири крилаті ракети

Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога, які запускали з акваторії Чорного моря.

Суттєво пошкоджені об’єкти залізниці. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення.

«Є п’ять поранених – 3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському. Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема»
Видимо должны были ехать какие то поставки из Словакии.



серйозні пошкодження...

"Укрзалізниця" скасовує курсування поїзда Львів – Ужгород з 2 по 6 червня
АТ "Укрзалізниця" через технічні причини скасовує курсування поїзда №829/830 Львів – Ужгород на низку дат.
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