Російські державні та загалом прокремлівські ЗМІ отримали вказівку від Кремля «не тиражувати» тему 100 днів війни та «не акцентувати» увагу читачів та глядачів на тривалості бойових дій. Про це пише «Медуза» з посиланням на власні джерела в адміністрації президента РФ, ЗМІ та мерії Москви. Сотий день повномасштабної російської агресій припадає на 3 червня.«Медуза» звернула увагу, що в російських онлайн-трансляціях, присвячених війні, у ТАРС, на «Першому каналі» і «Росії 1», на сайтах RT та «РИА Новости», у провладних таблоїдах «Комсомольська правда» та «Московський комсомолець» вказано лише поточну дату, а не тривалість вторгнення.«Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення. Під час розмов про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і таке інше. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого. Можна сказати, що взяті якісь населені пункти, але людям їхня назва нічого не говорить. Це багато чи мало? Цілі "операції" близькі чи ще ні?» – сказав журналістам співрозмовник в АП.Джерело «Медузи», посилаючись на результати закритих соціологічних опитувань, наголосило, що багато росіян і так упевнені, що війна затяглася, а її цілі вони не розуміють.Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі «Медузі» заявив, що у війни, яку російська пропаганда вперто називає «спецоперацією», «не може бути чітко визначеного таймінгу».