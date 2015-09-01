Додано: Чет 02 чер, 2022 18:21

фактически не существовавшей

государства

... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км. Версия "Ольха-М" все еще находится на этапе испытаний. Ее отличие в том, что дальность стрельбы увеличена до 130 км.



РСЗО "Ольха" ("Вiльха") — ракетный комплекс калибром 300 мм. Разработан на основе советских "Ураганов" такого же калибра. Состоит на вооружении с 2018 года.

В Одесской области, на одном из полигонов прошли госиспытания модернизированной реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью полета ракет.



Об этом сообщает Минобороны Украины.



РСЗО «Ольха» от Киевского конструкторского бюро «Луч» уже принята на вооружение войск, но тестируемый образец с ракетами калибра 300 мм способен поражать цели на расстоянии более 100 километров.



О результатах стрельб и испытаний в целом не сообщается. Указано, что работу комплекса оценивают специалисты — на основании собранных данных они отработают предложения по принятию образца на вооружение войск.

– Хотілося б дізнатися, на якому етапі випробування зараз "Вільха-М"?



– Випробування перебувають на завершальному етапі. Я думаю, що в першому кварталі наступного року ми поставимо на озброєння ракету, яка літає майже вдвічі далі. І сподіваємося, що надалі наш вітчизняний замовник замовлятиме саме цю ракету підвищеної дальності. Пускова установка "Смерч", яку ми доопрацювали, здатна пускати всі три ракети.



"Смерч", "Вільха" та "Вільха-М" пускаються з однієї і тієї ж платформи, в якій є відповідне програмне забезпечення, що забезпечують роботу з усіма видами ракет.



– Тобто родзинка саме у ракеті? Що зможе "Вільха-М"? На якій відстані вона зможе працювати?



– Ми вважаємо, що це близько 110 кілометрів, і вона має забезпечувати надійне влучення, що ми неодноразово показували на прикладах.



– Доводилося чути, що ця РСЗВ мала бути прийнятою на озброєння ще в середині цього року, але збільшили кількість ракет для випробувань. Чи так це?



– Так, замовник захотів переконатися у надійності та правильності прийнятих технічних рішень. Я думаю, що наприкінці цього року всі рішення буде ухвалено і державна комісія підпише фінішні документи, які дозволять розпочати серійне виробництво.

На сегодня разработан варианты: «Вільха-Р» фактически переснаряженный боеприпас советского производства и «Вільха-М» (в новом корпусе отечественного производства) с увеличенной дальностью поражения (за счет некоторого ослабления боевой части). Несмотря на то, что «Вільха-М» прошла государственные испытания (последние известные пуски – в апреле 2020 года), однако на вооружение ВСУ не принята и не закупается. По некоторым сведениям, ракеты активно продаются за рубеж – так как в официальных пресс-релизах указывается «богатая арабская страна», то вероятно поставки идут либо в Кувейт, либо в ОАЭ (только у них есть на вооружении БМ-30 «Смерч»).

10 дней тому писал: "Тут часто пытаются "разгонять зраду", и довольно подробно изложил историю создания Сапсана (Гром-2). Тем не менее, продолжаются упрёкиЗеленскому в "срыве" программы Сапсанов,в Украине. Во всяком случае у. Возражений или упрёков в мой адрес в искажении фактов не было.Читать не умеем? Или проще кричать о "зраде"?Регулярно такой же разговор о "зраде" по поводу "Ольхи" и "Нептуна".Об "Ольхе".- статья отОб Ольхе-МНу і велике інтерв"ю з генеральним конструктором, генеральним директором Державного київського конструкторського бюро "Луч" ОЛЕГОМ КОРОСТЕЛЬОВИМ відСподіваюсь, що з цього ясно, що Вільха-М аж ніяк не моглабути прийнята на озброєння і, тим більше, поступити до війська.Как пример того, о чём написала Юлия Забелина и процитировал- статья от. Простите, но я как-то больше доверяю генконструктору (у него есть и об экспортных поставках), чем "некоторым сведениям" Михаила Жирохова.По этим же ссылкам говорится и о Нептунах.Из изложенного ясно, что о "срыве" Зеленским ракетной программы говорить не приходится. Возможно, он её не ускорял, но и не срывал.