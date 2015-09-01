10 дней тому писал: "Тут часто пытаются "разгонять зраду", и довольно подробно изложил историю создания Сапсана (Гром-2). Тем не менее, продолжаются упрёки Зеленскому в "срыве" программы Сапсанов, фактически не существовавшей в Украине. Во всяком случае у государства. Возражений или упрёков в мой адрес в искажении фактов не было. Читать не умеем? Или проще кричать о "зраде"? Регулярно такой же разговор о "зраде" по поводу "Ольхи" и "Нептуна". Об "Ольхе".
... в войска продолжаются поставки РСЗО "Ольха". Первая партия из поступила в войска в 2019 году в количестве 48 ракет Р624. За весь 2020 год было приобретено 44 ракет. В войска поступает "короткая" версия, которая имеет дальность стрельбы до 70 км. Версия "Ольха-М" все еще находится на этапе испытаний. Ее отличие в том, что дальность стрельбы увеличена до 130 км.
РСЗО "Ольха" ("Вiльха") — ракетный комплекс калибром 300 мм. Разработан на основе советских "Ураганов" такого же калибра. Состоит на вооружении с 2018 года.
В Одесской области, на одном из полигонов прошли госиспытания модернизированной реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью полета ракет.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
РСЗО «Ольха» от Киевского конструкторского бюро «Луч» уже принята на вооружение войск, но тестируемый образец с ракетами калибра 300 мм способен поражать цели на расстоянии более 100 километров.
О результатах стрельб и испытаний в целом не сообщается. Указано, что работу комплекса оценивают специалисты — на основании собранных данных они отработают предложения по принятию образца на вооружение войск.
– Хотілося б дізнатися, на якому етапі випробування зараз "Вільха-М"?
– Випробування перебувають на завершальному етапі. Я думаю, що в першому кварталі наступного року ми поставимо на озброєння ракету, яка літає майже вдвічі далі. І сподіваємося, що надалі наш вітчизняний замовник замовлятиме саме цю ракету підвищеної дальності. Пускова установка "Смерч", яку ми доопрацювали, здатна пускати всі три ракети.
"Смерч", "Вільха" та "Вільха-М" пускаються з однієї і тієї ж платформи, в якій є відповідне програмне забезпечення, що забезпечують роботу з усіма видами ракет.
– Тобто родзинка саме у ракеті? Що зможе "Вільха-М"? На якій відстані вона зможе працювати?
– Ми вважаємо, що це близько 110 кілометрів, і вона має забезпечувати надійне влучення, що ми неодноразово показували на прикладах.
– Доводилося чути, що ця РСЗВ мала бути прийнятою на озброєння ще в середині цього року, але збільшили кількість ракет для випробувань. Чи так це?
– Так, замовник захотів переконатися у надійності та правильності прийнятих технічних рішень. Я думаю, що наприкінці цього року всі рішення буде ухвалено і державна комісія підпише фінішні документи, які дозволять розпочати серійне виробництво.
Сподіваюсь, що з цього ясно, що Вільха-М аж ніяк не могла вже бути прийнята на озброєння і, тим більше, поступити до війська. Как пример того, о чём написала Юлия Забелина и процитировал edvardd:
На сегодня разработан варианты: «Вільха-Р» фактически переснаряженный боеприпас советского производства и «Вільха-М» (в новом корпусе отечественного производства) с увеличенной дальностью поражения (за счет некоторого ослабления боевой части). Несмотря на то, что «Вільха-М» прошла государственные испытания (последние известные пуски – в апреле 2020 года), однако на вооружение ВСУ не принята и не закупается. По некоторым сведениям, ракеты активно продаются за рубеж – так как в официальных пресс-релизах указывается «богатая арабская страна», то вероятно поставки идут либо в Кувейт, либо в ОАЭ (только у них есть на вооружении БМ-30 «Смерч»).
Из последнего. Наступление второй армии мира на Донбассе съежилось до битвы за кооперативный гаражный комплекс в Северодонецке. Северодонецк скоро уже "возьмут" столько же раз, сколько брали Мариуполь. Отчет пошел. кадыров объявлял о взятии Северодонецка уже 4 раза
Алексей Арестович 1 ч · - Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника - российских войск. А теперь - следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали про взятие СД, когда наши войска нанесли жёсткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры - тактические таланты. Там очень жёсткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание!) Северодонецка. Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это - мастерство. Покруче противника.
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 02 чер, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Хтось може пояснити, чому новинський досі не заарештований?!!
Найбільш різко виступали Лука та Новинський. Новинський був гіперактивним. Хоча він на фото і виглядав сплячим, але коли прокинувся та зрозумів, до чого все йде, – активізувався. Він дуже послідовно проводив промосковську лінію", – розповідає Говорун. Компанії на чолі з Новинським на соборі різко опонували кілька проукраїнських ієрархів, які послідовно виступали за розрив із РПЦ, додає співрозмовник LIGA.net.
В условиях ограниченного финансирования работа над ракетными комплексами "Нептун" идет по графику ... По словам Коростелева, производство ракетных комплексов "Нептун" продолжается, несмотря на неполное финансирование Минобороны. Ведомство пока лишь перечислило предприятию аванс, которого недостаточно для завершения работ
Это лишнее подтверждение, что оборонный заказ 2021 года был провален
Если мало финансирования, то хрен ты чего сделаешь
Ты лишь подтвердил, что Зеленский провалил ракетную программу
PS. Я уже молчу, про выдать результат под дату 30-летия Независимости
V2 написав:Хтось може пояснити, чому новинський досі не заарештований?!!
Найбільш різко виступали Лука та Новинський. Новинський був гіперактивним. Хоча він на фото і виглядав сплячим, але коли прокинувся та зрозумів, до чого все йде, – активізувався. Він дуже послідовно проводив промосковську лінію", – розповідає Говорун. Компанії на чолі з Новинським на соборі різко опонували кілька проукраїнських ієрархів, які послідовно виступали за розрив із РПЦ, додає співрозмовник LIGA.net.
vvbr написав:Со своим московским патриархатом , на сколько я понимаю, добивается разрыва с Москвой.
Хто сказав? Вони ж понти погоняли перед пресою на свому соборі нещодавно, зачитавши прийняте ще у 90-х. Мало москалі ще влучили у святогорську лавру, де "однополчанє" Гіркіна "служать" та монахи на 9-те травня безсмертним полком гуляють. Про проповеді лохторату про "братовбивчу" війну годі і казати.
Ещё добавлю о расходах на оборону. 2021 - 8,56% 2020 - 9,35% 2019 - 9,94% 2018 - 9,84% 2017 - 8,86% 2016 - 8,67% 2015 - 9,01% Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/. Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?
Если говорить о %-ах к ВВП, то расходы на оборону были от 5 до 6%. В Европе в большинстве стран расходы около 2% ВВП. И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто. Могли бы мы позволить себе бОльшие расходы на оборону? Могли. Сталинскими методами. Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения. Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР прошли бы... далеко и надолго.