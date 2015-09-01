fler написав:Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление в Николаевской области. "Между тем у нас успехи в Николаевской области в направлении Каховки. Местами ВСУ настолько вклинились между батальонными группами оккупанта, что у них не остается вариантов как отступать. Враг также понес серьезные потери в артиллерии и бронетехнике", – написал советник главы МВД. https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ ... 23786.html ....
Цитата слегка обрезана:
В то же время Андрусов призвал не радоваться преждевременно.
"Контрнаступление только развивается и враг готовит серьезный ответ. Держим кулаки и верим в ВСУ", – написал он.
ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону. 2021 - 8,56% 2020 - 9,35% 2019 - 9,94% 2018 - 9,84% 2017 - 8,86% 2016 - 8,67% 2015 - 9,01% Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/. Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн. Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.
Тебя Кудрявый покусал или бабло от ОП не пахнет ?
Деньги были выделены, но закупок не проводилось Об этом и пишут
ЛАД написав:Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?
Да, давай на факты ориентироваться. Деньги были, закупок не было
ЛАД написав:И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто.
Враньё, я сам разоблачал это А ты повторяешь это враньё
ЛАД написав:Сталинскими методами. Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения. Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР прошли бы... далеко и надолго.
Трындёж, манипуляции и совком насмердил
На дороги нашлись деньги, на Нептуны нет Дорог теперь нет, деньги потрачены впустую