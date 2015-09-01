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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1219122012211222
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:05

  fler написав:Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление в Николаевской области.
"Между тем у нас успехи в Николаевской области в направлении Каховки. Местами ВСУ настолько вклинились между батальонными группами оккупанта, что у них не остается вариантов как отступать. Враг также понес серьезные потери в артиллерии и бронетехнике", – написал советник главы МВД.
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ ... 23786.html
....

Цитата слегка обрезана:
В то же время Андрусов призвал не радоваться преждевременно.

"Контрнаступление только развивается и враг готовит серьезный ответ. Держим кулаки и верим в ВСУ", – написал он.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:09

  ЛАД написав:Ещё добавлю о расходах на оборону.
2021 - 8,56%
2020 - 9,35%
2019 - 9,94%
2018 - 9,84%
2017 - 8,86%
2016 - 8,67%
2015 - 9,01%
Проценты расходов на оборону ко всем расходам Госбюджета по https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/.
Вроде бы в 2021 и 2020 расходы ниже, но если посмотреть абсолютные цифры, то в 2020 - 120374,1 млн. грн, в 2019 - 106627,7 млн.
Так что, опять же, об "урезании расходов" говорить не приходится.

Тебя Кудрявый покусал или бабло от ОП не пахнет ?

Деньги были выделены, но закупок не проводилось
Об этом и пишут

  ЛАД написав:Господа "зрадоискатели", может, прежде, чем писать, стоит разобраться с фактами, а не ориентироваться на слухи или слова даже "уважаемых" людей?

Да, давай на факты ориентироваться.
Деньги были, закупок не было

  ЛАД написав:И вспомните, что мы чуть ли не беднейшая страна в Европе, о чём на форуме раньше вспоминали достаточно часто.

Враньё, я сам разоблачал это
А ты повторяешь это враньё

  ЛАД написав:Сталинскими методами.
Добровольно на рост оборонных расходов в ущерб уровню жизни согласилась бы, думаю, весьма незначительная часть населения.
Ну а о попытке применения "сталинских методов" в сегодняшней Украине говорить не буду, и так понятно. При малейшем намёке и Президент, и ВР прошли бы... далеко и надолго.

Трындёж, манипуляции и совком насмердил

На дороги нашлись деньги, на Нептуны нет
Дорог теперь нет, деньги потрачены впустую

Нептунов тоже мало оказалось

ЛАД, ты позоришься
pesikot
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  #<1 ... 1219122012211222
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